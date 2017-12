Singapore Airlines reçoit un nouvel Airbus A380 doté d'une nouvelle cabine (photos)

Article publié le 13 décembre 2017 par David Dagouret

Airbus a livré, aujourd'hui, un des cinq nouveaux A380 pour Singapore Airlines, Aeroweb-fr.net y était et vous fait découvrir cette nouvelle cabine.

Une cérémonie a eu lieu, aujourd'hui, à Toulouse pour la livraison d'un nouvelle Airbus A380 à la compagnie Singapore Airlines. L'appareil est immatriculé 9V-SKU, msn 243 et il est le premier des cinq nouveaux Airbus A380 qui viendront rejoindre la flotte de Singapore Airlines.

L'appareil livré aujourd'hui est le premier de la flotte à être équipé d'innovations et surtout d'une nouvelle cabine. En plus de ses cinq avions neufs, Singapore Airlines procèdera à l'installation de ses nouveaux produits cabine sur 14 A380 d'ores et déjà en service. Les travaux de rétrofit démarreront fin 2018 et seront assurés par la compagnie en collaboration avec Services by Airbus. La remise à niveau des 14 appareils s'achèvera en 2020.

Le nouvel A380 de Singapore Airlines offre plus d'espace personnel toutes classes confondues, et peut accueillir un total de 471 passagers.

Le pont supérieur de la cabine comprend six suites privées

Une classe Business de 78 sièges.

Sur le pont principal sont aménagées la classe Premium Economy pouvant accueillir 44 passagers,

La classe Economy d'une capacité de 343 passagers.

L'appareil est également équipé des tout derniers systèmes de divertissement en vol et d'un système de connectivité au niveau de chaque siège.

Goh Choon Phong, CEO de Singapore Airlines a déclaré : "La livraison de notre dernier A380 équipé de notre toute nouvelle cabine est un véritable événement et nous sommes heureux de célébrer cet important jalon en compagnie de notre excellent partenaire, Airbus. Lorsque nous avons mis en service le premier A380 en 2007, cet appareil a défini de nouvelles normes dans l’industrie pour les services premium disponibles à bord. Une décennie plus tard, l'A380 de Singapore Airlines, doté de nos produits phares et offrant des services exceptionnels, reste l'avion préféré de nos clients, et nous continuons à recevoir des retours d'informations très positifs sur l'expérience vécue par les passagers à bord de cet avion."





Tom Enders, Chief Executive Officer d'Airbus a déclaré : "Nous sommes fiers de livrer le premier des cinq nouveaux A380 de Singapore Airlines présentant ce nouveau design de cabine magnifique de la compagnie. Singapore Airlines a été la première compagnie à acquérir l'A380 et a démontré une excellence technique inégalée dès le premier jour. L'appareil en service s'est avéré un immense succès commercial pour la compagnie, grâce à l'efficience et au confort assurés sur l'ensemble de son réseau long-courrier et régional. Nous remercions Singapore Airlines pour son engagement solide et durable en faveur du programme A380, et serons heureux de travailler en collaboration avec la compagnie lors du renouvellement et de la modernisation de sa flotte."

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet