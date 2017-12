Transavia ouvre une nouvelle ligne vers la Sardaigne

Article publié le 9 décembre 2017 par David Dagouret

Dès le preintemps 2018, la compagnie française proposera sa ligne vers la Sardaigne depuis Paris-Orly.

Transavia, la compagnie du groupe Air France-KLM, poursuit son développement au départ de Paris-Orly. Après l’ouverture de 2 nouvelles destinations pour 2018 (Rabat et Alicante), la compagnie a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne Orly-Olbia à partir du 11 avril 2018, à raison de 3 vols hebdomadaires à partir de 39€ l’aller simple.

Au départ de Paris-Orly, la compagnie dessert d’ores et déjà Naples, Catane, Palerme et Venise. L’ouverture de cette nouvelle ligne Orly-Olbia porte ainsi à 5 le nombre de villes italiennes desservies par Transavia depuis Paris. Au départ de Nantes-Atlantique, Transavia a annoncé en octobre l’ouvertures de deux nouvelles lignes pour l’été 2018 : Rome et Catane.

Située sur la côte Nord-Est de la Sardaigne, Olbia offre aux visiteurs des points de vue à couper le souffle entre plages paradisiaques et falaises vertigineuses. Les traditions et coutumes locales, propres à l’île, garantissent aux voyageurs une expérience authentique et inédite. Entre le sable blanc de la Costa Corallina et les nombreuses activités de plein air disponibles sur place, Olbia est sans conteste une destination à ne pas manquer !

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer cette nouvelle liaison entre la France et l’Italie, destination printanière et estivale de choix pour nos clients. Nous avons à cœur de faire découvrir de nouvelles destinations à nos clients et en cela, Olbia est la destination rêvée. C’est la porte d’entrée vers la côte Nord de la Sardaigne, idéal donc pour les amateurs de découvertes ! Avec cette 5ème ville desservie en Italie depuis Paris-Orly, nous poursuivons par ailleurs notre stratégie de développement dans ce pays."

L'ouverture des ventes est possible depuis le 7 décmbre 2017. Cette liaison s'effectuera 3 fois par semaine les mercredi, vendredi et dimanche, dès le 11 avril 2018 Vol à partir de 39€ TTC l’aller simple en tarif basic.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet