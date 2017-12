Transavia poursuit sa croissance à Lyon

Article publié le 11 décembre 2017 par David Dagouret

La compagnie française poursuit sa croissance à Lyon avec l’ouverture de 4 nouvelles lignes.

Cet hiver (de novembre à mars), Transavia a réalisé 37% de croissance en sièges offerts depuis sa base lyonnaise, grâce à l’implantation d’un avion supplémentaire ainsi que la prolongation et le renforcement de certaines lignes existantes telles que Tel Aviv, Marrakech, Lisbonne, Agadir et Tunis. La compagnie poursuit son développement dans la région en 2018 et annonce une augmentation du nombre de sièges de +25% sur l’année - soit au total 757 000 sièges offerts - et le déploiement d’un code share avec Air France dès janvier prochain. De plus, les effectifs de personnels navigants commerciaux sur la base lyonnaise se renforcent : Lyon devient ainsi une base permanente pour 24 PNC.

Aujourd’hui Transavia poursuit sa croissance avec l’ouverture de 4 nouvelles destinations pour l’été 2018 :

Catane, avec 2 vols directs par semaine, à partir de 34 € TTC l’aller simple

Palerme, avec 2 vols directs par semaine, à partir de 34 € TTC l’aller simple

Djerba, avec 2 vols directs par semaine, à partir de 49 € TTC l’aller simple

Malaga, avec 2 vols par semaine, à partir de 34 € TTC l’aller simple

Un choix stratégique pour Transavia qui proposera pour la première fois l’Italie au départ de Lyon (Catane et Palerme). La Tunisie et l’Espagne deviennent quant à elles des destinations de choix avec les ouvertures respectives de Djerba et Malaga. La compagnie augmentera par ailleurs ses fréquences sur deux villes clés : Faro et Porto, confirmant ainsi l’importance du Portugal au départ de cette base. Enfin, les rotations vers Séville seront adaptées afin d’en faire une destination city-break pour les habitants de la région.

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial Transavia a déclaré : "Transavia connait un véritable succès auprès des clients de la région lyonnaise. Nous avons transporté 1,6M de passagers depuis notre implantation dans la région en 2010. A travers de nombreuses ouvertures de lignes à l’hiver 2017 et à l’été 2018, ainsi que le renforcement de nos fréquences, nous allons développer notre réseau et proposer à nos clients une offre élargie. Cette stratégie devrait nous permettre de dépasser les 2M de passagers transportés en 2018. "

A l’été 2018, la compagnie desservira au total 18 destinations dans 8 pays différents depuis Lyon, à raison de 51 vols par semaine et offrira pas moins de 561 000 sièges à la vente.

