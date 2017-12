Un A400M ravitaille six F-18 en un vol (photos)

Article publié le 23 décembre 2017 par David Dagouret

Le 13 décembre dernier, un Airbus A400M a réussi un ravitaillement de six F-18 de l'armée espagnole.

Airbus defence and space a annoncé, qu'un Airbus A400M avait réussi le ravitaillement de six F-18 de l'armée de l'air espagnole. Ce ravitaillement des six appareils a été effectuée en un seul vol durant une mission réalisée le 13 décembre dernier.

De multiples contacts ont été effectués entre l'A400M et les avions de chasse avec divers scénarios. Au total, 11,4 tonnes de carburant a été distribué aux différents avions F-18 espagnols.

