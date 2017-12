Un client commande jusqu’à douze avions Bombardier CRJ900

Article publié le 31 décembre 2017 par David Dagouret

Bombardier a annoncé une nouvelle commande d'un client qui souhaite rester anonyme.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé qu’un client, qui souhaite demeurer anonyme pour l’instant, a passé une commande ferme de six biréacteurs régionaux CRJ900, et pris des options pour acheter six autres avions du même type.

Selon le prix courant, la valeur de la commande ferme s’élèverait à environ 290 millions de dollars américains. Si ce client choisissait de concrétiser ses options d’achat de six avions CRJ900, la valeur du contrat atteindrait environ 580 millions de dollars américains.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Les avions régionaux CRJ de Bombardier sont le pilier de l’aviation régionale de marchés partout dans le monde. Au cours des cinq dernières années, plus de 25 nouveaux transporteurs aériens ont grossi les rangs des exploitants d’avions CRJ Series. Cela témoigne de la valeur exceptionnelle que cet avion peut offrir grâce à son rendement et à sa rentabilité inégalés. La demande pour les vols régionaux est en pleine croissance, et nous sommes heureux que les compagnies aériennes continuent de choisir l’avion régional CRJ900 pour accroître le nombre de leurs passagers et leurs revenus."

En comptant cette dernière commande, Bombardier a, à ce jour, reçu des commandes fermes pour 1 918 avions CRJ Series. Les avions de la famille CRJ Series font partie de la flotte de plus de 120 propriétaires et exploitants dans plus de 90 pays. La flotte mondiale a cumulé plus de 50 millions d’heures de vol.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet