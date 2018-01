Aeroweb a 15 ans : comment est né le site ?

Article publié le 9 janvier 2018 par David Dagouret

Pour le 15e anniversaire du site nous avons interrogé, Vincent Lemaire, créateur d'Aeroweb-fr.net

Comme vous le savez tous, le site Aeroweb-fr.net fête ses 15 ans d'existence mais beaucoup d'entre vous ne savent pas comment est né et comment a évolué l'un des premiers média aéronautique alternatif et indépendant français. Pour nous parler d'Aeroweb-fr.net, nous avons posé quelques questions à Vincent Lemaire, créateur du site mais également passionné d'aéronautique.

Comment as-tu eu l'idée de créer Aeroweb ?

J'avais déjà créé un site personnel sur l'aéronautique précédemment mais je souhaitais le faire évoluer pour proposer plus de contenu et un rendu plus professionnel. Petit à petit, le nom d'AeroWeb s'est révélé être le nom définitif du projet qui s'est concrétisé.

Et surtout pourquoi as-tu eu cette idée ?

J'étais passionné d'aéronautique, je lisais beaucoup de choses sur le sujet, je levais les yeux dans le ciel à chaque fois qu'un avion passait… Bref, c'était comme une évidence !

L'as tu créé seul ou avec d'autres personnes ?

Au départ, j'étais seul sur le projet, puis j'ai rencontré Simon qui est venu m'épauler dans la rédaction des contenus, nous avons fait la connaissance de Guillaume pour grossir les rangs et ouvrir le forum. Puis nous avons eu envie de nous structurer en créant une association pour gérer AeroWeb et faire naître notre deuxième bébé, Pictaero. Petit à petit les rangs de l'équipe se sont agrandis avec l'arrivée, notamment, de David et toi à nos côtés.

Comment définirais tu ton rôle au sein d'Aeroweb ?

Historiquement, je suis surtout l'homme de l'ombre puisque je m'occupe de toute la partie technique. Je suis également trésorier de l'association.

Quel est ton meilleur souvenir au sein d'Aeroweb ?

Les nombreux échanges et débats que nous avons eu au seing de l'équipe pour savoir quelle direction prendre, comment évoluer et proposer des choses différentes.

Qu'est ce qui te plaie le plus dans Aeroweb ?

L'esprit d'équipe.

Qu'est ce qui te plaie le moins dans Aeroweb ?

Je n'ai rien qui me vient à l'esprit.

L'avenir d'Aeroweb, comment le vois-tu ?

Nous devons continuer à proposer des contenus de qualité pour le plus grand nombre. Nous partageons à travers ce site une passion commune et c'est finalement cela que nous devons faire perdurer !

