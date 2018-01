Airbus présente son premier A321neo ACF

Article publié le 5 janvier 2018 par David Dagouret

Le constructeur européen a terminé l'assemblage du premier exemplaire de l'Airbus A321neo ACF, depuis son usine d'Hambourg.

Airbus a terminé l'assemblage de son premier A321neo ACF (Airbus Cabin Flex) dans ses installations de Hambourg. L'avion est immatriculé D-AVZO, msn 7877 et est équipé de deux moteurs CFM Leap-1A. L'appareil arbore une livrée spéciale avec la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté illustrant ainsi la capacité de l'avion a effectuer des vols transatlantiques.

En effet, cet Airbus A321neo ACF est une variante de la gamme plus connue sous le nom de l'Airbus A321LR. L'A321LR a un poids maximum au décollage (MTOW) de 97 tonnes et posséde un troisième réservoir carburant, permettant aux compagnies aériennes d'augmenter la distance de 4 000 nm pour des vols intercontinentaux.

Actuellement l'ACF est une option pour l'Airbus A321neo mais deviendra un standard dès 2020. L'ACF permet des configurations de cabine plus flexibles pour un maximum de 240 passagers. Par rapport à l'A321 classique, les modifications les plus visibles sot une nouvelle section arrière et une configuration des portes passager modifiée. La porte située à l'avant de l'aile a été retirée et de nouvelles issues de secours au niveau des ailes ont été installées.

Le premier vol de l'Airbus A321neo ACF est prévu dans les semaines à venir alors que la première livraison devrait intervenir pour la mi-2018. Le premier A321LR devrait quant à lui être livré dès le quatrième trimestre 2018.

Précisons que les compagnies aériennes comme Qatar Airways, Pegasus et Delta Air Lines ont commandés des Airbus A321neo ACF.

