American Airlines : 100% de la flotte arbore la nouvelle livrée

Article publié le 25 janvier 2018

Il a fallu cinq ans pour repeindre la totalité de la flotte de la compagnie américaine.

En janvier 2013, American Airlines dévoilait sa nouvelle identité visuelle (nouveau logo, nouvelle livrée) et le tout premier appareil repeint aux couleurs de la compagnie, un Boeing 777-300ER, décollait le 31 janvier.

Cinq ans après, le programme s’achève avec un tout petit peu d’avance sur le planning. En ce début janvier 2018, la totalité de la flotte d’American arbore désormais la nouvelle livrée, à l’exception des MD-80 qui doivent à terme partir à la retraite.

Ainsi, les équipes techniques d’American Airlines auront repeint près de 1.000 appareils – 992 pour être très exact – sur une période de cinq ans.

Pour Tony Sokolowski, Senior Manager Vendor Management d’American Airlines, qui a supervisé l’ensemble du projet : "Le travail accompli est absolument incroyable et nous en sommes tous très fiers !"

A certaines périodes, la compagnie avait jusqu’à 8 chaines de peinture fonctionnant en parallèle à différents endroits de son réseau aux USA. Le programme a nécessité l’implication de très nombreux groupes d’employés d’American au sein des équipes de maintenance, d’ingénierie de la flotte, du marketing et des achats.

American Airlines avait besoin de faire évoluer sa livrée car le B787, dont la compagnie avait commandé plusieurs exemplaires, possède une structure en carbone et non en aluminium ; ce qui rendait impossible de conserver l’aspect « métal poli » de l’ancienne livrée. Le choix s’est donc porté sur une peinture de couleur argent mica, afin de s’inscrire dans la lignée de la célèbre livrée argentée d’American Airlines, tout en rafraichissant le style.

En 2013, le nouveau logo et la nouvelle livrée avaient été conçus pour refléter la modernité d’American. Les couleurs de base du logo avaient été retouchées dans un esprit plus dynamique, tout en conservant l’aigle emblématique de la compagnie. Les rayures flottent fièrement sur l’empennage, symbole de l’origine et du nom d’American.

Près de 200 appareils avaient déjà été repeints lors de la finalisation de la fusion avec US Airways le 9 décembre 2013. La fusion a ajouté 299 appareils d’US Airways au projet. Le dernier appareil d’US Airways a été repeint aux couleurs d’American le 22 novembre 2016. De plus, American a pris livraison de plus de 300 nouveaux appareils – B777-300, B787, A319 et A321 - arborant déjà la nouvelle livrée.

