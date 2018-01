ATR nomme un nouveau secrétaire général et directeur juridique

Article publié le 19 janvier 2018 par David Dagouret

Frédéric Torrea devient secrétaire général et directeur juridique d’ATR.

Frédéric Torrea, 53 ans, a été nommé Secrétaire Général et Directeur Juridique d’ATR. En complément des fonctions de Directeur Juridique d’ATR (depuis 2009) et de Responsable de la Conformité (depuis 2015), il aura désormais sous sa responsabilité les relations avec les partenaires et la transformation digitale d’ATR, les relations institutionnelles et l’environnement, la communication, les moyens généraux, et l’informatique. Membre du Comité de Direction d’ATR, il rapporte au Président Exécutif, Christian Scherer.



Frédéric Torrea a commencé sa carrière en tant que conseil juridique au sein d’Aerospatiale, en 1991. En 1996, il rejoint la société WorldSpace Inc., située à Washington D.C. spécialisée dans les systèmes de radio numérique par satellite, avant de prendre la tête de la filiale française, WorldSpace France, en 1998. Fin 2001, il devient conseil juridique au sein d’Airbus SAS, couvrant différentes activités relatives au droit des contrats et de la propriété intellectuelle. Avant de prendre la responsabilité de la Direction Juridique d’ATR, en 2009, Frédéric Torrea dirigeait le département Contrats d’Achats d’Airbus, et ce depuis 2006.



Dans ses nouvelles fonctions de Secrétaire Général d’ATR, il succède à Laurence Rigolini qui a occupé ce poste de 2014 à 2017.



Il est titulaire d’un D.E.A. en Droit des Affaires de l’Université Toulouse 1 Capitole ainsi que du diplôme de l’Institut des Etudes Politiques de Toulouse, spécialité Economie et Finance.

