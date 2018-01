ATR présente ses résultats 2017

Article publié le 22 janvier 2018 par David Dagouret

Le constructeur a enregistré 113 commandes fermes d'appareils pour une année 2017.

ATR a annoncé ses résultats pour l'année 2017 et le constructeur a obtenu des résultats commerciaux exceptionnels en 2017, enregistrant 113 commandes fermes d'appareils, assorties de 40 options. Le nombre de commande fermes en 2017 vient tripler le nombre de commandes décrochées en 2016 (36). En 2017, les turbopropulseurs ATR se sont une nouvelle fois hissés à la première place au palmarès des ventes d'avions régionaux de moins de 90 places.

Le fabricant de turbopropulseurs a livré 80 appareils (70 ATR 72-600 et 8 ATR 42-600 neufs et 2 ATR d’occasion), et a atteint un ratio nouvelles commandes-livraisons de 1,45. ATR dispose d’un solide carnet de commandes, équivalant à trois années de production. ATR a également stabilisé son chiffre d'affaires annuel à 1,8 milliard de dollars, qui représente l'un de ses meilleurs résultats financiers en 35 ans d'existence.

En 2017, ATR a vendu des appareils dans toutes les régions du monde, investissant de manière significative des marchés en croissance. Tout au long de l’année, ATR a intensifié son offre de support client en s’équipant de deux nouveaux simulateurs de vol, et deux simulateurs supplémentaires seront bientôt installés. L’an dernier, ATR a également atteint une étape majeure, 300 de ses appareils étant désormais couverts par un GMA (accord de maintenance globale), son offre de support complète.

