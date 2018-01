ATR signe un contrat avec NAC pour 15 appareils

Article publié le 24 janvier 2018 par David Dagouret

ATR et NAC ont conclu un accord portant sur 15 ATR -600 qui seront exploités par le transporteur Silver Airways, basé en Floride.

ATR a annoncé la signature de son premier contrat de l'année 2018, qui voit l'arrivée sur le marché américain des appareils de la série ATR -600, qui seront exploités par Silver Airways. La compagnie intégrera à sa flotte 20 ATR -600, dont 16 seront des ATR 42-600 et quatre des ATR 72-600. Cette annonce fait suite à un accord conclu entre ATR et Nordic Aviation Capital (NAC) pour l'achat de 15 ATR -600, dont 12 seront des ATR 42-600 et trois des ATR 72-600. Ces appareils, ainsi que cinq autres issus d'une commande antérieure entre ATR et NAC, seront loués à Silver Airways, qui deviendra le premier opérateur d'appareils de la série ATR -600 aux États-Unis.

Cette commande revêt également une importance particulière car elle représente la 100e commande de nouvel appareil passée par NAC auprès du premier constructeur mondial d'avions régionaux. Elle démontre une fois encore toute la volonté du loueur de consolider sa place de leader mondial du marché de la location d'appareils régionaux.

La livraison et l'entrée en service du premier ATR -600 aux couleurs de Silver Airways se dérouleront en mars de cette année. L’appareil, un ATR 42-600, sera livré en version 46 sièges, avec une configuration de cabine 2-2 et un espace entre chaque rangée de sièges pouvant aller jusqu'à 32 pouces. Les autres appareils devraient être livrés d'ici le premier trimestre 2020. La formation de l'équipage sera assurée par ATR dans son nouveau centre de formation de Miami, qui accueille un simulateur de vol de type FFS pour les appareils de la série ATR -600.

Ces tout nouveaux ATR -600 remplaceront la flotte existante de Silver Airways, qui compte 21 turbopropulseurs Saab 340B. Ils permettront d’augmenter la fréquence des liaisons principales et d’ouvrir de nouvelles dessertes aériennes vers des destinations en Floride, dans le sud des États-Unis et dans les Caraïbes. Aux États-Unis, 250 turbopropulseurs de plus de 15 ans sont toujours en service et doivent être remplacés. La série ATR -600, qui représente une part de marché de 75 % et offre la cabine la plus moderne et la plus confortable du marché des avions régionaux ainsi qu'une rentabilité hors-pair, représente l'appareil idéal pour les compagnies aériennes désireuses de renouveler leur flotte.

Martin Møller, Président de NAC, a pour sa part déclaré : "Les ATR s’imposent de façon indéniable comme la pierre angulaire de l'offre de NAC en matière d'appareils régionaux modernes. Ce type d'appareils nous permet, au travers de nos solutions de leasing sur mesure, d'offrir à nos clients une réduction significative de leur consommation de carburant ainsi que l'une des cabines les plus confortables de la catégorie. Nous sommes honorés de compter Silver Airways parmi nos clients et sommes reconnaissants pour l'opportunité qui nous a été offerte de collaborer étroitement avec cette compagnie à la fourniture d'une solution optimale capable de répondre à ses besoins en matière de modernisation de flotte."

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR, a déclaré : "C'est un véritable plaisir que de fêter la nouvelle année en annonçant un accord qui marque le retour d'ATR sur le marché américain, et nous souhaitons la bienvenue à Silver Airways au sein de notre famille d'opérateurs. Nous adressons également nos félicitations à NAC, avec qui nous pouvons fêter un autre contrat. Nous sommes très heureux de savoir que les passagers américains vont désormais pouvoir voyager à bord d'un turbopropulseur moderne et profiter du grand confort de la cabine de l'ATR. Les États-Unis ayant perdu quelque 400 liaisons régionales au cours de la décennie passée, nous sommes convaincus que les passagers de Silver Airways seront très heureux de pouvoir voyager à bord de l'ATR -600 plutôt que d'avoir à effectuer un long trajet au volant d'une voiture !."

