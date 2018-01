British Airways investit dans un nouveau service restauration de sa classe économique long-courrier

Article publié le 9 janvier 2018 par David Dagouret

British Airways a annoncé un investissement de plusieurs millions d'euros sur le service de restauration de sa classe éco World Traveller.

Le nouveau menu présenté par British Airways sera disponible à bord des vols long-courriers à partir du 17 janvier. Les plats et encas changeront tous les semestres. Le menu inclut les services suivants :

Un verre d'accueil, accompagné de bretzels

Un repas en quatre services : entrée, plat principal, fromage, dessert– servi avec une bouteille d'eau et un petit pain

Un second repas ou un encas consistant – selon la durée du vol

Des options de cuisine locale disponibles en fonction de la destination

Des glaces Magnum

Une snack box contenant chocolat et chips

Un petit déjeuner – sur les vols de nuit

Une boîte de biscuits salés de la marque Graze sur les vols les plus longs

Des boissons gratuites

Jusqu'alors, les passagers World Traveller recevaient un snack, un repas en trois services ou un repas léger, selon la durée du vol, ainsi qu'un accès à des boissons chaudes et fraîches de leur choix.

Caroline Martinoli, directrice de l'expérience client et de marque, a déclaré : "Nos passagers nous ont confié que pour un vol long-courrier, la qualité de la restauration est un élément prépondérant de l'expérience de vol, qui contribue grandement à la satisfaction du client. Nous souhaitons faire en sorte de proposer le meilleur service pour nos passagers. Cet investissement conséquent nous a permis de nous concentrer sur la qualité et la quantité de notre service de restauration afin d'offrir des plats savoureux et des encas variés tout au long du vol. Notre nouveau menu a été conçu et développé par notre équipe de Chefs afin que les accords de saveurs fonctionnent parfaitement à 11 000 mètres d'altitude. Notre équipe a également ajouté des options de plats locaux en fonction de la route. Le second repas comprend un sandwich ou une wrap-pizza, plus consistante, accompagnés de snacks, variant selon la durée du vol. Nos passagers nous ont avoué qu'ils préféreraient pouvoir garder quelques petites choses pour plus tard. Nous avons donc remplacé le verre d'eau servi avec le repas par une bouteille d'eau de la marque Highland Spring, et ajouté une boîte d'encas Graze sur nos vols les plus longs. Nous offrons également des glaces Magnum sur les vols de jour au départ de Londres et des boîtes de snacks sur les vols retours et les vols de nuit."

Des plats principaux locaux selon la route, tels que le poulet épicé de Chengdu sur les vols en provenance et à destination de Chine, Hong Kong, Japon et Corée, du kathrikai milagu seeragam accompagné de channa dal sur les vols entre Londres et Chennai, Hyderabad et Bombay. Sur les vols desservant Bangalore et Delhi, un achari végétarien et un Dal Palak seront proposés. Sur les vols vers le Moyen-Orient (Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï, Koweït, Oman, Qatar et Arabie Saoudite), les clients pourront déguster du poulet dans une sauce arabe épicée.

Des petits déjeuners régionaux seront également servis, y compris le poulet Congee pour les routes vers l'Extrême-Orient et une option indienne avec Idli Shanna, Sambhar, Upma et Dosa.

Les passagers ayant des besoins diététiques particuliers auront toujours accès à des options alternatives, disponibles en réservant jusqu'à 24 heures avant leur vol sur : www.ba.com/managemybooking

Les passagers qui le souhaitent peuvent précommander des repas sur les vols au départ d'Heathrow jusqu'à 24 heures avant leur vol. Trois options sont disponibles : repas gastronomique pour 20 € (£18.00), saveurs de la Grande-Bretagne et saveurs de l'Extrême-Orient pour 18 € (£16.00) ainsi que qu'un petit-déjeuner britannique, un repas sain et équilibré ou une option végétarienne, pour 17€ (£ 15.00).

British Airways investit 5,1 milliards d'euros (4,5 milliards de livres) pour ses clients au cours des cinq prochaines années, afin d'installer une connexion Wifi de meilleure qualité et une prise de courant à chaque siège, de rénover les intérieurs de 128 avions long-courriers et d'accueillir 72 nouveaux avions. La compagnie aérienne investit également 680 millions d'euros (600 millions de livres) spécifiquement dans la classe affaires Club World, proposant un service traiteur exceptionnel et une literie de luxe en partenariat avec White Company – puis, à partir de 2019, un nouveau siège avec accès direct à l'allée centrale. Cette année, British Airways commencera à desservir six nouvelles routes, dont Nashville et les Seychelles.

