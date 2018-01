DHL et Air Hong Kong consolident leur relation avec un nouvel accord de 15 ans

Article publié le 10 janvier 2018 par David Dagouret

DHL projette d’acheter huit avions-cargo A300-600F auprès d’Air Hong Kong pour les relouer ensuite à la compagnie aérienne

DHL Express, leader du transport express international, a prolongé le partenariat qui le lie à AHK Air Hong Kong Limited avec un nouvel accord de réservation de capacité sur une durée de 15 ans qui permettra aux services aériens de nuit de la compagnie de continuer à soutenir le réseau de DHL Express jusqu’en 2033.

Dans le cadre des nouveaux accords commerciaux, DHL va céder les 40 % qu’il détient dans Air Hong Kong à l’actionnaire majoritaire Cathay Pacific et acheter huit avions-cargo A300-600F de la flotte d’Air Hong Kong, pour les relouer ensuite à la compagnie aérienne. De quoi offrir un revenu stable à Air Hong Kong et une prévisibilité des coûts à DHL. Le nouvel accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019, à l’expiration de l’accord existant entre Air Hong Kong et DHL.

Ce partenariat concernant les services et l’accès aux capacités d’Air Hong Kong restera dans un premier temps identique au contrat actuel, mais il permettra davantage de croissance et de flexibilité dans le déploiement des avions et la sélection des destinations afin de soutenir les services express de DHL dans la région Asie-Pacifique. Air Hong Kong reste un partenaire privilégié dans le réseau aérien de DHL en Asie. La compagnie assure plus de 800 vols quotidiens vers les États-Unis, l’Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Ken Allen, P.D.G. de DHL Express a déclaré : "L’Asie devrait connaître une croissance exponentielle des échanges commerciaux et le renouvellement de notre accord de réservation de capacité avec Air Hong Kong s’inscrit tout naturellement dans le cadre de la stratégie de croissance plus vaste de DHL dans la région Asie-Pacifique afin de répondre à une demande toujours forte du marché. Air Hong Kong fournit la base de nos capacités de fret aérien express à Hong Kong depuis 2002, et le dernier accord conclu avec Cathay Pacific lui permettra d’atteindre de nouveaux sommets étant donné que nous consolidons ses opérations pour une disponibilité et une efficacité maximales."

Rupert Hogg, le Président-Directeur Général de Cathay Pacific, a déclaré : "Air Hong Kong est une coentreprise entre Cathay Pacific et DHL qui s’est avérée extrêmement importante pour nos deux sociétés. Nous nous attendons à ce qu’elle donne des résultats encore meilleurs et garde une souplesse opérationnelle dans sa nouvelle configuration. Air Hong Kong devenant une filiale à 100 % de notre groupe et l’accord de réservation de capacité étant conclu, cela nous permettra d’investir dans la réussite à long terme de la compagnie aérienne, qui profite du marché florissant du fret aérien express dans la région et saisit les nombreuses opportunités commerciales observées."





Ken Lee, PDG de DHL Express Asie-Pacifique a également déclaré : "Ce nouvel accord de réservation de capacité renforce la collaboration fructueuse et durable entre DHL Express et Air Hong Kong alors que nous nous préparons en vue de la croissance continue des échanges commerciaux de la région Asie-Pacifique, garantissant des capacités sur bon nombre de nos destinations cruciales qui utilisent Hong Kong comme hub logistique. Avec une croissance des exportations de marchandises de Hong Kong de 8,5 % entre janvier et septembre 2017 par rapport à l’an dernier,1 nous sommes parfaitement conscients de l’essor que connaissent les voies commerciales de la région. Le renouvellement de notre partenariat avec Air Hong Kong, associé au nouveau contrat de cession-bail régissant sa flotte, nous procure une plus grande flexibilité pour ajouter de nouvelles destinations et optimiser l’utilisation de nos avions, notamment en cas de changement non prévisible ou de hausse soudaine de la demande."

DHL Express vient également d’annoncer l’expansion de son hub d’Asie centrale à Hong Kong, une installation de fret aérien express dédiée et aménagée à cet effet à l’aéroport international de Hong Kong qui assure plus de 800 vols quotidiens. Le hub se verra ainsi doté de plus de 8 000 m² supplémentaires, mais également de nouvelles technologies comme des systèmes de manutention et des scanners à rayons X automatisés. Le hub d’Asie centrale a vu ses volumes de marchandises transportées croître de 12 % par an au cours de la dernière décennie et gère déjà plus de 40 % de toutes les expéditions de DHL dans la région Asie-Pacifique.

À pleine capacité, le trafic annuel du nouveau hub d’Asie centrale devrait augmenter de 50 % pour atteindre 1,06 million de tonnes par an. Le hub traitera alors des volumes d’expédition six fois supérieurs à ceux enregistrés lors de sa création en 2004.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet