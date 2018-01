Egyptair confirme ses CSeries

Article publié le 3 janvier 2018 par David Dagouret

Le 29 décembre dernier la compagnie égyptienne a converti une lettre d’intention en commande ferme d’avions CSeries de Bombardier.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé la signature d’une commande ferme avec la compagnie EgyptAir Holding Company pour l’acquisition de12 avions CS300 et des droits d’achat de 12 avions supplémentaires. La lettre d’intention signée par EgyptAir avait été annoncée le 14 novembre au Salon aéronautique de Dubai 2017 (voir actualité).

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré: "Nous jetons un regard rétrospectif sur l’entrée en service réussie de l’avion C Series et sommes ravis que ses nombreuses réalisations ouvrent la voie à d’autres opportunités. Accueillir EgyptAir au sein de la famille des opérateurs C Series est un autre moment important pour Bombardier. L’avion livre un degré de performance au-delà des attentes initiales, l’industrie aéronautique reconnaît l’avion C Series comme étant le meilleur avion de sa catégorie et cette commande auprès d’une autre compagnie aérienne de renom témoigne de sa grande valeur."

L’avion C Series permettra à EgyptAir de mieux desservir les destinations nationales et régionales ainsi que plusieurs destinations européennes et africaines.

Safwat Musallam, président et chef de la direction d’EgyptAir a quant à lui déclaré : "Le profil de rentabilité unique du CS300 nous permettra d’ouvrir de nouvelles routes et s’intégrera parfaitement à notre stratégie de croissance. Nos passagers bénéficieront d’un confort moderne et inégalé. Nous avons bien hâte d’intégrer cet avion novateur et performant à notre flotte d’avions."

Selon le prix affiché de l’avion de ligne CS300, le montant d’une commande ferme s’élève à environ 1,1 milliard $ US. Si EgyptAir exerçait également ses droits d’achat de 12 avions CS300, la valeur du contrat s’élèverait à près de 2,2 milliards $ US.

