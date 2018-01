Emirates redonne un léger bol d'air à l'Airbus A380

Article publié le 18 janvier 2018 par David Dagouret

La compagnie du moyen-orient signe pour une commande allant jusqu'à 36 Airbus A380 supplémentaires.

Emirates semble avoir entendu l'appel au secours d'Airbus concernant son A380. En effet, lundi dernier, John Leahy, le directeur commercial d'Airbus et Fabrice Brégier, Directeur Général Délégué d'Airbus et Président d'Airbus Commercial Aircraft avaient annoncé que le programme de l'Airbus A380 pouvait s'arrêter car le méga jumbo n'avait pas enregistré de nouvelles commandes précisant "Très honnêtement, si nous n'arrivons pas à un accord avec Emirates, il n'y aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme."

Trois jours après cet appel du pied fait par Airbus, Emirates a annoncé qu'elle commandait 36 Airbus A380 supplémentaires. L'accord a été signé ce matin au siège de la compagnie aérienne à Dubaï. L'engagement signé porte pour une commande ferme de 20 A380 et une option de 16 autres appareils. La valeur du contrat est évalué à près de 16 milliards de dollars au prix catalogue.

Cheikh Amed, PDG d'Emirates a déclaré : "Nous n'avons jamais caché que l'A380 était un vrai succès pour Emirates. Nos clients adorent cet appareil et nous avons été en mesure de le déployer sur de nombreuses lignes de notre réseau. Les nouveaux A380 que nous venons de commander remplaceront certains déjà présents dans notre flotte. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec Airbus pour assurer l'amélioration de l'A380 ainsi que les produits à bord pour offrir à nos passagers la meilleure expérience possible."

Le PDG d'Emirates a également déclaré : "Cette commande assurera la stabilité de la ligne de production de l'Airbus A380."

Les A380 d'Emirates représentent plus de 45 % des commandes de ce super jumbo. A titre de comparaison, la seconde compagnie ayant commandé le plus d'Airbus A380 après Emirates est Singapore Airlines avec seulement 24 appareils, suivie par Qantas avec 20 A380. Air France a commandé et exploite seulement dix Airbus A380.

