Finnair poursuit sa croissance et va lancer un vol saisonnier entre Lyon et Helsinki

La nouvelle ligne sera lancée dès le 11 décembre 2018.

La compagnie aérienne nationale finlandaise Finnair a annoncé l’ouverture d’une liaison saisonnière directe entre l’aéroport de Lyon St-Exupéry et la capitale finlandaise Helsinki. Avec 2 vols hebdomadaires opérés les mardis et samedis à compter du 11 décembre 2018, cette nouvelle route hivernale permettra aux passagers du bassin lyonnais de profiter du large réseau asiatique de la compagnie finlandaise, grâce à des connexions simples et rapides à l’aéroport d’Helsinki.

Sur cette nouvelle ligne, Finnair déploiera un Embraer E-190 configuré bi-classes (12 sièges en classe Affaires et 88 sièges en classe Economique) pour un temps de vol d’environ 3 heures.

Finnair poursuit ainsi sa croissance, la compagnie finlandaise recevra son douzième Airbus A350 qui lui permettra d’ajouter de nouvelles fréquences sur ses destinations long-courriers populaires : la liaison Helsinki – Osaka sera opérée quotidiennement lors de la saison hivernale et les vols vers Hong Kong passeront à 12 fréquences hebdomadaires. Finnair proposera également un vol quotidien pendant l’hiver entre Helsinki et Delhi en Inde et modifiera l’horaire des vols vers Miami afin de proposer des meilleures connexions entre l’Europe et la ville américaine.

En Europe, Finnair augmentera aussi ses fréquences vers ses destinations populaires depuis Helsinki. La compagnie ajoute un vol supplémentaire par semaine vers Malaga et Visby, deux fréquences additionnelles par semaine vers Rome et un vol par jour du lundi au vendredi vers Rovaniemi en Laponie finlandaise. Les vols non-stop depuis Paris-CDG, Londres Gatwick et Zurich vers la Laponie finlandaise seront également reconduits pour l’hiver 2018-2019. Finnair annonce enfin que les lignes vers Edimbourg et Gazipasa seront opérées toute l’année.

Juha Järvinen, Chief Commercial Officer chez Finnair, a déclaré : "Finnair connaît en ce moment la plus grande phase de croissance de son histoire, qui passe notamment par l’augmentation de ses capacités vers des destinations populaires en Europe et en Asie. Grâce à de nouvelles fréquences, nous offrons à nos passagers davantage de choix et de flexibilité pour l’hiver prochain."

