French blue devient French bee

La première compagnie française low cost long-courrier devient French bee suite à un problème avec Jet Blue.

Dans le cadre de son lancement vers les Etats-Unis et plus précisément San Francisco, French blue s'est heurtée à la contestation de Jet Blue compagnie low cost américaine, qui se revendique l'antériorité de sa marque et donc un monopole sur le terme "blue". Le groupe Dubreuil a donc décidé de changer le nom de sa compagnie low cost au lieu de se lancer dans une longue procédure judiciaire avec la compagnie américaine. Pour mener à bien ses projets de développement vers les Etats-Unis et Tahiti, dans le temps imparti, French blue fait donc évoluer son nom,est devient French bee.

Marc Rochet, Président de French bee déclare : "Après plus d'un an d'exploitation, et un lancement particulièrement réussi à La Réunion, French blue reste animée par son esprit entrepreneurial. C'est cet esprit qui nous apporte aujourd'hui l'agilité et la réactivité nécessaires pour franchir les obstacles rencontrés. Avec l'accord obtenu la semaine dernière auprès du DOT, notre nouvelle marque, French bee, part désormais à la conquête de nouveaux territoires de manière rapide et en toute sérénité. Toute notre communication et image seront adaptées très vite en conséquence."

Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee déclare : "Symboliquement nous gardons la première lettre du mot 'blue' pour évoluer vers une personnification de la compagnie en une abeille, symbole de la cohésion d'équipe qui anime la compagnie et porteuse de valeurs d'engagement et d'efficacité. French bee est une compagnie qui s'applique à séduire et satisfaire ses clients ! La sonorité simple et accessible du nom est également un atout de mémorisation sur nos nouveaux marchés. "

