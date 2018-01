IMMERSIV le nouveau centre de simulation de Lille

Article publié le 30 janvier 2018 par Philippe Brillon

Le 18 janvier dernier, Aeroweb-fr.net était présent pour l'inauguration du nouveau centre de simulation de Lille Lesquin.

IMMERSIV, le tout nouveau centre de simulateurs de pilotage d’avions a été inauguré ce jeudi 18 janvier dernier à Lesquin, commune qui possède sur ses terres l’aéroport international de Lille. Construit sur la toute nouvelle plaine de loisirs de Lesquin, il juxtapose d’autres bâtiments consacrés aux sports insolites : murs d’escalades, simulateur de chute libre, lancer de haches…

IMMERSIV est plus qu’une simple attraction, c’est véritablement un concentré de technologie. IMMERSIV propose une plongée active à 360° dans l’univers aérienne accessible à tous. Briefé par des instructeurs professionnels, les férus des airs et autres passionnés de sensations s’installent à bord de simulateurs de vol et prennent les commandes d’un avion, du décollage à l’atterrissage. Ils gardent le contrôle quelle que soit la situation. En effet, au sol comme dans les airs, un vol se prépare et ce briefing est une étape importante délivrée par des pilotes de chasse ou de lignes instructeurs. L’objectif est de présenter les besoins et les moyens techniques et humains nécessaires à la réussite de la mission : le plan de vol, les commandes de l’appareil, les instruments de vol, les différents intervenants, la constitution d’une escadrille…



Le clou d’IMMERSIV est bel et bien le cockpit de l’Airbus A320 posé sur vérins donc toujours en mouvement aménagé avec huit places passagers. Seul aux commandes de ce simulateur, le participant prendra place sur le siège du commandant de bord après avoir reçu un brief de 30 minutes délivré par un pilote de ligne qualifié sur la machine. Il s’envolera ensuite vers l’une des 24 000 destinations proposées par le simulateur. La mission sera de faire décoller l’avion, d’atteindre l’altitude fixée par l’instructeur, de maintenir l’avion en vol stabilisé horizontal et de garder le contrôle jusqu’à l’atterrissage. Il sera ensuite temps de poser l’avion avec douceur. L’instructeur débriefera alors « le point du jour ».



En plus du simulateur de l’A320, le passionné trouvera 6 simulateurs de vol Mirage 2000 sur vérins. C’est un pilote de chasse parmi les cinq recrutés par IMMERSIV qui va guider le néophyte derrière le manche. Il s’équipera des lunettes de réalité virtuelle et pourra affronter ses amis, sa famille lors d’une attaque sur cible au sol ou dans les airs, ou alors opter pour un vol en patrouille plus tranquille et dépaysant en basse altitude.

A bord du cockpit du F35 de 5 ème génération, le participant devra faire face à toutes les situations : les ordres de mission donnés par un instructeur s’enchaîneront pour déjouer une attaque ennemie.



Voler à 360°, c’est ce qu’IMMERSIV propose dans le simulateur de vol RFlight 360°. Fonctionnant sur 3 axes, il met littéralement la tête à l’envers, aide à la gestion du stress pour une expérience de vol insolite et des sensations garanties.





On comprendra aisément qu’IMMERSIV s’adresse à un large public : d’abord aux particuliers en quête de sensations fortes, aux passionnés de l’aviation, aux pilotes qui désirent entretenir leurs compétences mais aussi aux entreprises. En effet, tous ces simulateurs de vol facilitent le décadrage émotionnel. Les mises en relation réveillent les fondamentaux nécessaires à la prise de conscience et à l’action des équipes. Dessinés à partir des besoins des clients, les modules de formation IMMERSIV favorisent et améliorent la prise de risque, le processus de décision, le leadership, la communication, l’engagement, la motivation et la coordination. IMMERSIV, c’est véritablement envie de donner un outil de formation original pour une entreprise.

