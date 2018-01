La Compagnie arrive à Paris-Orly

Article publié le 30 janvier 2018 par David Dagouret

Dès l'été prochain, la compagnie business transférera ses activités à Paris-Orly

La Compagnie a annoncé qu'elle allait transférer ses activités de Paris-CDG à Paris-Orly. La compagnie 100% business a récupérer des créneaux à l'aéroport d'Orly laissés vacants par la compagnie allemande Air Berlin. Les responsables de la Compagnie ont déclaré que l'aéroport d'Orly répondait le mieux à sa clientèle d'affaires.

Jean Charles Périno Directeur Commercial & Marketing de La Compagnie a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui le transfert de nos opérations sur l’aéroport d’Orly lors de la saison IATA été 2018. Nous nous rapprochons ainsi de notre cœur de cible parisien mais multiplions aussi les possibilités d’acheminement pour nos clients provinciaux et européens. C’est une formidable opportunité de développement pour La Compagnie au moment où Orly se transforme pour offrir plus d'espace et plus de services pour les passagers."

La Compagnie lancera donc son activité dès l'été prochain depuis l'aéroport d'Orly vers l'aéroport de New-York Newark. Ce n'est pas la première fois que l'aéroport d'Orly reçoit une compagnie 100% business à destination de New-York, en effet en 2007, la compagnie "L'AVION" effectuait déjà cette liaison et son directeur de l'époque était Frantz Yvelin, créateur de La Compagnie qui est est devenu en 2017 le PDG d'Aigle Azur.

