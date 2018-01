La FAA certifie le Boeing 787-10

Article publié le 22 janvier 2018 par David Dagouret

L’Administration fédérale de l’aviation américaine a accordé à Boeing un certificat de type pour le tout dernier membre de la famille des Dreamliner.

Boeing a annoncé, aujourd'hui, que l’Administration fédérale de l’aviation américaine (Federal Aviation Administration — FAA) avait accordé au 787-10 Dreamliner la certification de type modifié (ATC), autorisant ainsi son entrée en service commercial.

L’attribution de cette certification couronne avec succès la campagne d’essais entamée en mars 2017 avec trois avions qui ont accompli quelque 900 heures de vol au cours desquelles l’équipe chargée des essais en vol de Boeing a pu valider la conformité du maniement, des systèmes et des performances globales aux exigences internes et aux normes de certification en vigueur en vue d’assurer la sécurité en vol.

Brad Zaback, vice-president et directeur général du programme 787 a déclaré : "Nous nous félicitons d’avoir répondu aux normes rigoureuses établies par la FAA et sommes à présent impatients de livrer cet avion à nos prestigieux clients. Au terme de nombreuses années de conception et d’essais, notre équipe a démontré le haut niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité qui caractérisent le tout nouveau membre de la famille Dreamliner dont l’entrée en service est prévue dans le courant de cette année."

La certification de l'agence européeenne de la sécurité publique (AESA) devrait intervenir dans les prochaines semaines.

À ce jour, le 787-10 Dreamliner compte plus de 170 commandes de la part de neuf clients du monde entier. Le premier exemplaire devrait être livré à Singapore Airlines au cours du premier semestre 2018.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet