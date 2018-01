L'aéroport de Châteauroux lance de nouvelles lignes passagers.

Article publié le 27 janvier 2018 par David Dagouret

Outre ses activités de fret, d’entrainement de pilotes et de maintenance, l’aéroport de Châteauroux prend encore plus d’ampleur en ouvrant de nouvelles lignes passagers.

Des nouveautés attendent les passagers de la région Centre-Val de Loire, au cours de l’année 2018. Plusieurs liaisons seront proposées aux voyageurs, comme Châteauroux-Londres Southend, à raison de deux vols par semaine et à partir de 49 euros le trajet. Lyon, Toulouse et Biarritz s’ajoutent également au programme des vols de l’aéroport Marcel Dassault. Lyon permettra d’accéder à un hub, une porte ouverte vers une trentaine de liaisons partout en Europe, tout comme Toulouse, qui y associe l’attrait professionnel pour tout le secteur aéronautique et pharmaceutique.

Les vols vers Nice et Ajaccio qui ont rencontré un beau succès lors de la saison dernière, seront également reconduits.

Dominique Roullet - président de l’Aéroport, vice-président de la région Centre-Val de Loire, chargé de l’aménagement du territoire a déclaré : "Au centre de la France, l’Aéroport International Marcel Dassault vous offre une invitation au voyage. Une invitation qui sert l’intelligence des territoires, qui offre à chacun la possibilité de voyager sans être obligé de passer par les mégapoles qui drainent des milliers de passagers. Après le succès des vols à destination de Nice et d’Ajaccio, qui ont ouvert une page nouvelle de l’histoire de l’aéroport, six destinations sont aujourd’hui proposées. Ces lignes permettront également à de nouveaux touristes de découvrir le Berry (l’Indre et Le Cher), riche de son histoire et de son patrimoine. Notre exigence est celle de la proximité, de la qualité et du respect des voyageurs."

