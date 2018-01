Le premier A321LR effectue son premier vol avec succès (photos)

Article publié le 31 janvier 2018 par David Dagouret

Le nouveau monocouloir d'Airbus acquiert une capacité de vol transatlantique

Le premier Airbus A321LR (Long Range), MSN7877, a accompli son premier vol, d'une durée de 2 heures et 36 minutes. Cet avion, équipé de moteurs Leap-1A de CFM, s'apprête désormais à faire l’objet d’un programme d'essais en vol de près de 100 heures. Cela comprendra notamment des missions transatlantiques pour la Certification de Type de la part de l'EASA et de la FAA au deuxième trimestre 2018. Sa mise en service est prévue au quatrième trimestre 2018.

L'équipage de l'appareil se composait des pilotes d'essais expérimentaux Yann Beaufils et Peter Lofts ainsi que des ingénieurs navigants d'essai Frank Hohmeister, Jim Fawcett et Cédric Favrichon et du spécialiste cabine Alexander Gentzsch. Au cours de ce vol, l'équipage a contrôlé les commandes de vol, les moteurs et les principaux systèmes de l'appareil. L'équipage a également testé les protections du domaine de vol, aussi bien à haute qu'à basse vitesse.

Klaus Roewe, Head of A320 Programme, a déclaré : "Grâce à sa performance exceptionnelle et à son efficience inégalée, l'A321LR permettra à nos clients d'assurer des vols sur des distances allant jusqu'à 4 000 nm, d'ouvrir de nouvelles lignes comme par exemple des lignes transatlantiques, et de conquérir de nouveaux marchés."

L'A321LR, monocouloir au fuselage le plus large produit par Airbus, est doté d'une nouvelle configuration de portes qui permettra aux opérateurs de transporter jusqu'à 240 passagers. La nouvelle cabine ‘Airspace by Airbus’ proposée sur la famille A320 enrichit encore davantage l'expérience de vol sans précédent des passagers. Grâce à des options associant une masse maximale au décollage accrue (MTOW) de 97 tonnes et un troisième réservoir central supplémentaire (ACT), le rayon d'action de l'appareil atteint 7400km / 4000 nm et permet aux compagnies aériennes d'accéder à de nouveaux marchés.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet