Les clients Ryanair non-prioritaires doivent mettre leur 2ème bagage à main (le plus grand) en soute (gratuitement) dès le 15 janvier

Article publié le 10 janvier 2018

Plus grande allocation de poids et frais réduits pour les bagages enregistrés afin d’éliminer les retards à l’embarquement

Ryanair, la compagnie à bas coût, a rappelé le 8 janvier, sa nouvelle politique de bagages dans le cadre du programme Always Getting Better. Ryanair a introduit de nouveaux frais réduits pour les bagages enregistrés (et augmenté le poids des bagages enregistrés) afin d’encourager plus de clients à enregistrer leurs bagages et à réduire le nombre de clients avec 2 bagages aux portes d'embarquement. Étant donné qu’un trop grand nombre de clients bénéficiaient du service de bagage à main amélioré de Ryanair, et avec des taux d’occupation élevés (95% en décembre), il n'y avait pas assez d'espace cabine pour ce volume de bagages à main, provoquant des retards à l’embarquement.

Afin d'encourager davantage de clients à enregistrer leurs bagages et ainsi réduire le volume de bagages à main, Ryanair a introduit des changements dans sa politique de bagages sur tous les vols comme suit :

L'allocation de bagages d'enregistrés est passée de 15kg à 20kg pour tous les bagages enregistrés

Les frais d'enregistrement standard ont été réduits de 35 €/£ à 25 €/£ pour un bagage de 20kg

Seuls les clients Priority Boarding (y compris les clients Plus, Flexi Plus et Family Plus) seront autorisés à prendre deux bagages à main en cabine* à partir du 15 janvier 2018

Tous les autres clients (c.-à-d. les clients non-prioritaires) ne pourront emporter qu'un seul bagage à main (le plus petit) à bord de l'avion, tandis que leur deuxième (plus grand) bagage à main devra être placé dans la soute (gratuitement) à partir du 15 janvier 2018.

Kenny Jacobs de Ryanair a déclaré : "Nous rappelons à nos clients qu'à partir du lundi 15 janvier 2018, seuls les clients Priority Boarding pourront emporter deux bagages à main en cabine. Tous les autres clients seront autorisés à prendre un bagage à main (le plus petit) à bord, tandis que leur deuxième bagage à roulettes (le plus grand) sera placé dans la soute (gratuitement) à la porte d'embarquement. Cela permettra d'accélérer l'embarquement des vols et d'éliminer les retards de vols, en plus de notre nouvelle politique relative aux bagages enregistrés, qui offre à nos clients des frais de bagage réduits pour une augmentation de 33% de leurs bagages enregistrés."

