Lufthansa Group annonce 8 000 recrutements pour 2018

Article publié le 18 janvier 2018

En 2018, Deutsche Lufthansa AG prévoit de recruter plus de 8 000 nouveaux collaborateurs. La majorité des embauches concernera des postes d’agents de bord, pour les différentes compagnies de Lufthansa Group. Lufthansa, la plus grande compagnie aérienne allemande, prévoit à elle seule de recruter quelque 2 500 membres d’équipage pour ses hubs de Francfort et de Munich. Lufthansa Group renforcera ses effectifs au niveau du personnel naviguant, avec au total 4 000 recrutements et 250 contrats d’apprentissage.

En 2017, au-delà des processus de recrutements habituels, Lufthansa a mené 11 campagnes de recrutement, à destination des agents de bord. Des opérations qui ont rencontré un vif succès, avec plus de 4 500 candidats présents aux différentes auditions et quelque 6 000 participants aux journées de recrutement classiques organisées à Francfort.

Près de trois candidats sur quatre se sont vu proposer un poste, comme Adriana Werner, une nouvelle hôtesse de l’air, âgée de 55 ans, recrutée l’hiver dernier lors de la campagne de recrutement qui s’est déroulée à Offenburg et qui déclare joyeusement : "J’ai toujours voulu travailler pour Lufthansa. Devenir un agent de bord a toujours été mon rêve et il est enfin devenu réalité, même si au début, je n’arrivais pas à y croire ".

Des recrutements sont également prévus dans d’autres domaines d’activités du groupe. Ainsi, par exemple, environ 500 nouvelles embauches sont programmées sur les différents sites de Lufthansa Technik. Austrian Airlines, de son côté, prévoit plus de 500 recrutements, notamment pour des postes d’enregistrement et de pilotes, mais également dans d’autres fonctions.

Avec ses 38 000 employés, Lufthansa est le plus grand employeur de Francfort et de l’état fédéral de la Hesse.

La formation des nouveaux employés occupe une place importante au sein du groupe aéronautique. Au cours de l’année 2017/18, ce sont près de 250 nouveaux collaborateurs qui suivront un programme de formation chez Lufthansa Group, à travers toute l’Allemagne. Et le choix des formations est large, avec au total 10 programmes de formation et 30 formations en apprentissage pour des postes de mécanicien outilleur, de commissionnaire de transport, ou en lien avec les services de restauration ou de logistique.

