Résultats 2017 : Record historique pour Aegean Airlines

Article publié le 13 janvier 2018 par David Dagouret

3,2 millions de passagers transportés, une croissance de 6 % du trafic passagers dont une augmentation de 15 % de passagers transportés à l’international.

En 2017, AEGEAN et Olympic Air ont accueilli à bord 6 % de passagers en plus que l’année précédente. Pour la première fois dans l’histoire de la compagnie aérienne grecque, le nombre de passagers transportés a dépassé la barre des 13 millions. Ce sont plus précisement 13,2 millions de voyageurs qui sont montés à bord des appareils d’Aegean Airlines et Olympic Air, soit 750 000 de plus qu’en 2016, un record historique pour la compagnie. Cette forte croissance est liée à l’optimisation de l’utilisation de son réseau puisque le nombre de vols effectués en 2017 n’est pas supérieur au nombre de vols opérés en 2016.

Le réseau international est toujours le moteur de croissance de la compagnie avec 7,3 millions de passagers transportés soit une augmentation de 9% entre 2016 et 2017. Le trafic sur le réseau domestique a également augmenté malgré la hausse de la concurrence avec 5,9 millions de passagers transportés, soit 200 000 de plus qu’en 2016, et ce grâce à de fréquentes et attrayantes offres tarifaires permettant l’augmentation du taux de remplissage.

En 2017, et dans la continuité de l’année précédente, Aegean Airlines a poursuivit ses investissement pour renforcer son réseau à l’aéroport d’Athènes. Le trafic passager international a augmenté de 15 % sur l’aéroport contre 9 % sur l’ensemble du réseau. AEGEAN a dépassé les 10 millions de passagers transportés depuis et vers Athènes pour la première fois de son histoire, ce qui a fortement contribué à la croissance significative du tourisme à Athènes et au développement de l’aéroport international d’Athènes Elefthérios-Venizélos.

Grâce à sa politique commerciale et l’optimisation de son réseau, Aegean Airlines a enregistré des taux de remplissage historiques en 2017. Le taux de remplissage a atteint 83 % (77% en 2016).

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet