Ryanair annonce 10 nouvelles lignes en France

Article publié le 17 janvier 2018 par David Dagouret

La compagnie irlandaise a annoncé, aujourd'hui le lancement de nouvelles lignes dès l'hiver 2018.

Ryanair, la compagnie aérienne low-cost, a annoncé, aujourd'hui, le lancement de 10 nouvelles lignes en France pour son programme d'hiver 2018 et a confirmé qu'elle collaborera avec les comités sociaux-économiques/syndicats, ce qui ouvrira la voie à Ryanair pour ouvrir des bases en France, offrir des tarifs bas, créer des emplois et faire croître le trafic.

Les nouvelles lignes d’hiver de Ryanair depuis/vers la France sont :

4 lignes à Paris Beauvais vers Bratislava (2 vols hebdos), Malte (2 vols hebdos), Prague (3 vols hebdos) et Thessalonique (2 vols hebdos)

3 lignes à Marseille vers Bucarest (2 vols hebdos), Budapest (2 vols hebdos) et Faro (2 vols hebdos)

2 lignes à Nantes vers Londres Stansted (4 vols hebdos) et Séville (2 vols hebdos)

1 ligne à Bordeaux vers Valence (2 vols hebdos)

Ryanair a confirmé avoir rencontré un certain nombre d'aéroports français à Paris pour discuter d'éventuelles bases Ryanair dans plusieurs aéroports régionaux. Dans le cadre du processus de création d'emplois, Ryanair travaillera avec les comités de travailleurs/syndicats pour discuter de nouvelles bases.

Ryanair note que le gouvernement français envisage la vente du monopole des aéroports de Paris et exhorte le Gouvernement à vendre les aéroports de Charles De Gaulle et de Paris Orly à des soumissionnaires séparés afin d'introduire une concurrence bien nécessaire sur le marché parisien au profit des citoyens français, des visiteurs et des travailleurs.

David O'Brien de Ryanair a déclaré : "Nous avons le plaisir d’annoncer 10 nouvelles lignes pour l'hiver 2018 à Paris Beauvais, Marseille, Nantes et Bordeaux, qui seront mis en vente sur le site Ryanair.com le mois prochain. Nous rencontrons en ce moment plusieurs partenaires aéroportuaires, et cette annonce pour l’hiver 2018 marque le début d'une initiative de croissance de Ryanair en France, qui pourrait inclure des avions basés sur le territoire national. Nous attendons avec impatience de pouvoir lancer de nouvelles liaisons low cost Ryanair depuis/vers la France, ainsi que de créer de nouveaux emplois et de faire croître le trafic. Nous exhortons le Gouvernement à vendre les aéroports de Charles De Gaulle et Paris Orly à des soumissionnaires séparés, ce qui induira une concurrence très nécessaire à Paris au profit des citoyens, des visiteurs et des travailleurs français."





