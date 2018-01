Safran signe un contrat avec Kuwait Airways

Article publié le 27 janvier 2018 par David Dagouret

Le 23 janvier 2018, la société française a signé un contrat de services pour les inverseurs de poussée des Airbus A330 de Kuwait Airways.

Safran Nacelles a été sélectionné par Kuwait Airways afin d'assurer les services de maintenance non planifiée et de gestion des actifs pour les inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330 de la compagnie aérienne, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 700.

Safran Nacelles est l'équipementier fabriquant les inverseurs de poussée des moteurs Trent 700. Le contrat avec Kuwait Airways inclut un niveau de service garanti avec un accès au stock d'inverseurs de poussée du Moyen-Orient.

Annoncé à Dubai à l'occasion de la conférence MRO Middle East, le contrat avec la compagnie aérienne nationale du Koweït sera mis en œuvre par le réseau mondial de Safran Nacelles dédié à la maintenance, à la réparation et à l'entretien. Ces ressources incluent le centre d'excellence Aerostructures Middle East Services (AMES), expert en réparation de composants nacelles. Ce centre est une joint-venture entre Safran Nacelles et AFI KLM E&M (Groupe Air France KLM), basée à Jafza, dans la zone franche de Jebel Ali, à Dubai.

Olivier Savin, directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes résolus à délivrer à Kuwait Airways des services qui répondent à leurs besoins. La décision de Kuwait Airways de sélectionner Safran Nacelles prouve leur confiance en nos services. Nous proposons des solutions innovantes de niveau international afin d'assurer le bon fonctionnement des flottes de nos clients, depuis leur mise en service jusqu’au retrait de service de leurs avions."

Dr Falah Salman, Directeur des chargés de mission à la direction ingénierie chez Kuwait Airways, a commenté : "L'implantation de Safran Nacelles dans la région lui permet de proposer des services et un support de qualité qui sont gages d'une maintenance à valeur ajoutée pour notre flotte. Le fait que Safran Nacelles soit l’OEM des inverseurs de poussée nous a convaincus de renouveler notre confiance. Je suis ravi que nous ayons choisi un forfait incluant la gestion des actifs et la maintenance non planifiée pour notre flotte d'A330 et je me réjouis d'avance d'étendre notre collaboration aux nouveaux avions qui vont bientôt s'ajouter à la flotte de Kuwait Airways."

