Safran signe un contrat de services avec Egyptair

L'équipementier a signé avec Egyptair un contrat de services portant sur la maintenance des inverseurs de poussée de ses Airbus A330.

Safran Nacelles a signé avec Egyptair un contrat de services portant sur la maintenance des inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330, propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 700.

L'accord couvre des travaux d'entretien planifiés, avec des tâches réalisées à des intervalles spécifiquement choisis par l'opérateur. En effet, ces travaux peuvent être adaptés au planning d'exploitation de la compagnie aérienne. Le contrat porte également sur une couverture de risque pour des réparations non planifiées et une gestion d'actifs.

Safran Nacelles est l'équipementier fabriquant (Original Equipment Manufacturer - OEM) les inverseurs de poussée des moteurs Trent 700. Les services de maintenance, sélectionnés par Egyptair, font partie de la gamme élargie de services proposée par Safran Nacelles. Cette gamme permet un meilleur contrôle des budgets de maintenance. En effet, les activités de remise en état sont personnalisées aux moments opportuns en fonction de l'âge et de l'utilisation des avions d'une flotte. Elles évitent ainsi les interventions imprévues et coûteuses, sources de perturbations pour les opérateurs.

Annoncé à Dubai à l'occasion de la conférence MRO Middle East, ce contrat de long terme sera mis en œuvre par le réseau mondial de Safran Nacelles dédié à la maintenance, à la réparation et à l'entretien. Ces ressources incluent le centre d'excellence expert en réparation des composants nacelles d'Aerostructures Middle East Services (AMES), une joint-venture entre Safran Nacelles et AFI KLM E&M (Groupe Air France KLM) qui est basée à Jafza, la zone franche de Jebel Ali, à Dubai.

Olivier Savin, directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes fiers qu’Egyptair nous fasse confiance une fois de plus en signant ce contrat de services. Nous sommes convaincus que nos services, de niveau international, sauront répondre aux attentes d'Egyptair et nous espérons trouver d'autres opportunités qui nous permettront d'étendre notre coopération à travers la gamme de services de Safran Nacelles."

Abou Taleb Tawfik, Président-directeur général d'Egyptair Maintenance & Engineering, a affirmé : "Nous avons choisi de bâtir des partenariats de confiance avec des OEM tels que Safran Nacelles en raison de leur capacité à proposer du support et des services à valeur ajoutée et de la qualité. Nous travaillons avec les sociétés Safran depuis plus de vingt ans et avec la signature de ce contrat nous nous réjouissons de continuer à renforcer notre collaboration avec Safran Nacelles."

