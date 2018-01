Transavia prolonge sa ligne vers Beyrouth

Article publié le 13 janvier 2018 par David Dagouret

La ligne sera prolongé d'avril à octobre 2018.

Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, prolonge sa ligne Paris- Orly – Beyrouth sur l’été 2018 (d’avril à octobre). La capitale libanaise est desservie à raison de 3 vols par semaine, les lundi, mercredi et vendredi.

Entre l’Orient et l’Occident, Beyrouth est considérée comme l’une des plus belles villes du monde. De la Zaitunay Bay et ses yachts et hôtels luxueux, à la mosquée Mohammad Al-Amin, Beyrouth est incontestablement une destination à ne pas manquer cette année !

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que la ligne Paris-Beyrouth, ouverte l’été dernier, est reconduite pour 2018. Le bassin méditerranéen est une région très demandée par nos passagers, et nous sommes fiers de pouvoir leur proposer toujours plus de destinations telles que Beyrouth, tout au long de l’année."

