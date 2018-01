Turkish Airlines commande des Airbus A350

Article publié le 8 janvier 2018 par David Dagouret

Le 05 janvier dernier, la compagnie turque a signé un accord pour l'acquisition de 25 Airbus A350-900.

Turkish Airlines et Airbus ont signé, le vendredi 5 janvier 2018, un mémorandum d’entente pour l’acquisition ferme de 20 Airbus A350-900 et cinq en option. L’accord a été signé au Palais de l’Elysée durant la visite officielle du Président turc Recep Tayyip Erdoğan en compagnie du Président français Emmanuel Macron.



İlker Aycı, Président du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "Turkish Airlines étant la compagnie qui dessert le plus de destinations que n’importe quelle autre compagnie dans le monde, nous sommes ravis de pouvoir compter sur nos nouveaux A350 XWB afin de continuer à développer nos routes internationales depuis la Turquie. Avec cet accord, nous nous engageons à finaliser cette acquisition avec Airbus. C’est un pas en avant pour améliorer l’expérience en vol de nos passagers. Cette commande va jouer une part importante dans la croissance de notre compagnie dans les années à venir. Nous allons désormais entrer dans la phase de négociation pendant laquelle nous évaluerons la finalisation de cette commande. De plus les fournisseurs turcs d’Airbus bénéficieront également de cette acquisition."

