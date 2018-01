WOW Air a présenté ses résultats 2017

Article publié le 23 janvier 2018 par David Dagouret

La compagnie violette a transporté 2,8 millions de passagers en 2017 et prévoit un trafic passager de 3,7 millions pour 2018.

En décembre 2017, WOW air, la compagnie low-cost transatlantique, a transporté 214 000 passagers depuis et vers l’Islande, soit 23% de plus qu’en décembre 2016. Les vols WOW air ont atteint un coefficient de remplissage de 88% en décembre 2017, soit une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à la même période l’année précédente. La capacité en SKO (siège kilomètre offert) a augmenté de 21% en décembre par rapport à la même période l’an dernier.

En 2017, WOW air a transporté plus de 2,8 millions de passagers, soit une augmentation de 69% par rapport à 2016. La compagnie a atteint un taux de remplissage de 88% en 2017, une valeur stable par rapport à 2016. La capacité en SKO a augmenté de 80% par rapport à l’année précédente.

Fin 2017, la flotte de WOW air comptait 24 appareils au total, mais la compagnie recevra sept nouveaux avions courant 2018 : deux Airbus A321ceo, un Airbus A321neo et quatre gros-porteurs Airbus A330-300neo. WOW air deviendra ainsi la deuxième compagnie aérienne au monde à recevoir une telle livraison.

Skúli Mogensen, fondateur et PDG de WOW air a déclaré : "En 2017, WOW air a connu une croissance et des investissements importants dans tous les domaines. Nos équipes ont su faire face admirablement à la charge de travail que représente une croissance de 69% d’une année sur l’autre et je tiens à saluer leurs efforts. Le mois de décembre a été particulièrement bon et WOW air n’a jamais été aussi bien armé pour faire face à l’avenir et à une croissance continue. Nous estimons qu’en 2018, environ 3,7 millions de passagers voyageront avec WOW air. Nous nous réjouissons également des nouvelles innovations que nous introduirons cette année : de nouvelles destinations, mais aussi de nouveaux services pour rendre l’expérience de voyage WOW air toujours plus agréable pour nos passagers."

Au cours de l’année 2018, WOW air ouvrira notamment de nouvelles lignes régulières vers Detroit, Cleveland, Cincinnati, St. Louis et Dallas, ce qui amènera à 15 le total de ses liaisons vers l’Amérique du Nord.

