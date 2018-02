Airbus livre son premier A350-1000

Article publié le 20 février 2018 par David Dagouret

Le 20 février 2018, Qatar Airways est devenue, officiellement, la première compagnie à exploiter l'A350-1000.

Airbus a, enfin, livré son premier Airbus A350-1000 lors d'une cérémonie qui a eu lieu, aujourd'hui, à Toulouse. La livraison était initialement prévue en décembre dernier à la compagnie de lancement, Qatar Airways, mais suite à un retard d'aménagement de la cabine, la compagnie qatarie a reçu son premier A350-1000 ce mardi 20 février.

L'appareil qui est immatriculé A7-ANA, msn 88, est le premier des 37 Airbus A350-1000 commandés par Qatar Airways. Il est également le premier A350-1000 à avoir reçu la nouvelle cabine Qsuite de la compagnie. L'avion devrait rejoindre Doha dès demain matin et il sera déployé dès samedi prochain (24 février) entre Doha et Londres.

Rappelons que Qatar Airways fût également la compagnie de lancement du premier Airbus A350-900 reçu en décembre 2014 (voir actualité). Ce jour là, Aeroweb-fr.net était présent lors du vol de présentation (revoir le reportage).

Akbar Al Baker, Group Chief Executive de Qatar Airways a déclaré : "Qatar Airways exige toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses clients, et il est donc normal que nous soyons la première compagnie au monde à exploiter l'A350-1000 d’Airbus. Cet extraordinaire appareil de dernière génération fera partie intégrante de la flotte de Qatar Airways, et nous permettra de maintenir une longueur d'avance tout en continuant à offrir à nos passagers d'excellents standards de confort et de services."

Fabrice Brégier a quant à lui déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de livrer le tout premier A350-1000 à notre client de lancement, Qatar Airways. L'A350-1000 offre des avantages majeurs en termes de consommation de carburant et de coût d'exploitation, ainsi qu'un confort inégalé, et constitue l'appareil idéal pour assurer les services exceptionnels offerts par Qatar Airways. Grâce à sa capacité accrue par rapport à l'A350-900, ce tout dernier gros-porteur jouera un rôle majeur sur les lignes long-courriers les plus fréquentées de la compagnie, et contribuera à renforcer sa position à l'avant-garde de l'industrie de l'aviation."





