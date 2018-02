ATR va installer un nouveau simulateur de type FFS à Toulouse

Article publié le 1 février 2018 par David Dagouret

Ce simulateur permettra de développer les capacités de formation pour les pilotes d’ATR 72-600.

ATR, constructeur mondial de turbopropulseurs, va doter son centre de formation de Toulouse d'un nouveau simulateur de type FFS. Fabriqué par CAE, ce nouvel équipement permettra aux membres d'équipage de se former au pilotage de l'ATR 72-600.



Situé dans les locaux d’ATR à Toulouse, ce simulateur sera à la fois certifié par l’EASA et la FAA. Il permettra à ATR de fournir à ses clients et à ses opérateurs une plus grande capacité de formation, grâce à 4 500 heures de formation supplémentaires par an. Il sera mis en service en juillet 2018.



Ce nouveau simulateur s'inscrit dans la stratégie de support client d’ATR, qui vise à proposer des solutions de formation des pilotes optimisées et simples d’accès à travers le monde. ATR a récemment équipé son centre de formation de Paris d’un simulateur FFS pour ATR 72-600. Le centre de formation ATR de Toulouse est, quant à lui, déjà équipé de simulateurs pour ATR 42-300/500, 72-200/500, et le dernier en date permet de former au pilotage de l’ATR 72-600.



Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR, a déclaré au sujet de cette annonce : "En développant progressivement ses capacités de formation, ATR offre une contribution essentielle à la problématique de pénurie mondiale de pilotes. Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les plans de développement à venir de nos clients et de nos opérateurs et nous continuerons à développer nos capacités de formation, pour satisfaire la demande internationale et conserver notre rang de numéro un mondial de l'aviation régionale."



Aujourd'hui, ATR possède cinq centres de formation situés à Toulouse, Paris, Johannesbourg, Singapour et Miami.

