Bangkok Airways achète quatre ATR 72-600 supplémentaires

Article publié le 9 février 2018 par David Dagouret

Le transporteur thaïlandais poursuit la modernisation et l’harmonisation de sa flotte composée de 15 appareils ATR.

La compagnie thaïlandaise Bangkok Airways et ATR ont signé un contrat pour l’achat de quatre ATR 72-600 supplémentaires. La signature a eu lieu au Salon aéronautique de Singapoure le 07 février dernier. L’opération, évaluée à plus de 100 millions de dollars US, permettra à la compagnie de poursuivre la modernisation et l’harmonisation de sa flotte régionale autour du modèle ATR 72-600. Aujourd’hui, Bangkok Airways exploite une flotte de 15 appareils ATR, dont neuf ATR 72-600 et six ATR 72-500 qui seront progressivement remplacés par les nouveaux modèles de la série ATR -600. La livraison de ces quatre avions supplémentaires, équipés de 70 sièges, devrait se faire entre octobre 2018 et mars 2019.

Bangkok Airways, exploite des ATR depuis plus de vingt ans. Ces dernières années, le groupe a considérablement élargi sa flotte d’ATR (au nombre de huit appareils début 2014, elle en compte désormais une quinzaine) pour proposer de nouvelles destinations, augmenter les fréquences, et offrir un nouveau confort de la série ATR -600 au sein de son réseau national et régional.

