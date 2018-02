DHL Express inaugure son nouveau Hub à Bruxelles

Article publié le 23 février 2018 par David Dagouret

DHL Express a officiellement inauguré, le 22 février dernier, son nouveau "Brussels Hub".

DHL Express, a inauguré, le 22 février dernier, son nouveau hub régional à Brussels Airport, en présence de Ken Allen, CEO de DHL Express, et de personnalités belges du monde des affaires et de la sphère publique. Ce hub quadruple la capacité de DHL Express à Bruxelles, la portant à 42.000 colis/heure. Cette nouvelle infrastructure, qui représente un investissement de plus de 140 millions d'euros (frais de location compris) a entraîné la création de 200 nouveaux emplois DHL sur le site de l'aéroport, et ce avec 3 ans d'avance sur le planning.

A l'heure actuelle, 1.200 personnes travaillent déjà sur le site DHL Express de Brussels Airport, pour un effectif total de 5.000 collaborateurs en Belgique. A pleine capacité, les deux systèmes de tri automatique du hub pourront traiter jusqu’à 42.000 colis à l'heure. Lors de la conception de cette installation, DHL Express s'est attaché à répondre aux attentes spécifiques des clients de différents secteurs, notamment biotechnologique, pharmaceutique, technologique, automobile et e-commerce.

La cérémonie officielle d'inauguration s’est déroulée en présence de messieurs Jan Jambon (vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur), Alexander De Croo (vice-premier ministre et ministre de l’Agenda numérique, des Télécom et de la Poste), François Bellot (ministre de la Mobilité) et Ben Weyts (ministre flamand de la Mobilité). Quelques 200 invités du monde des affaires étaient également présents, dont les clients DHL Express que sont le RSC Anderlecht, la maroquinerie Delvaux et Aluvision (systèmes modulaires en aluminium), qui ont commenté l'importance de DHL Express et de son nouveau hub pour leur logistique. Des membres du personnel de DHL Express ont également présenté les avantages de leur nouvel environnement de travail. Les invités ont assisté à un spectacle de danse et de musique inspiré par DHL et ils ont eu l'occasion de visiter le hub et de découvrir son mode de fonctionnement.

Danny Van Himste, Managing Director de DHL Express Belux a déclaré : "Ce nouveau hub nous offre la possibilité d'offrir un service encore plus performant à nos clients. Il positionne encore davantage la Belgique au cœur de l'Europe et du monde. Grâce à lui, nous répondons mieux aux attentes de nos clients actifs dans différents secteurs, ainsi que de toutes les sphères industrielles sur le marché belge. Grâce à sa capacité, sa vitesse et sa souplesse, les frontières nationales ne constitueront plus une entrave pour nos clients."





