L’aéroport de Munich et Lufthansa lancent une phase de test dans le terminal 2, avec Josie Pepper

Article publié le 28 février 2018 par David Dagouret

Depuis le 15 février dernier, le robot Josie Pepper renseigne les passagers du terminal 2 de l'aéroport de Munich.

L'aéroport de Munich et Lufthansa ont lancé un test dans le terminal avec un robot humanoïde, surnommé "Josie Pepper". Il s’agit du premier test effectué avec un robot humanoïde doté d’une intelligence artificielle, dans un aéroport allemand. Au cours des prochaines semaines, "Josie Pepper" accueillera les voyageurs dans une zone spécifique du Terminal 2, exploité conjointement par l’aéroport de Munich et Lufthansa.

Du haut de son 1,20 mètre, "Josie Pepper", sera là, afin de renseigner les passagers du Terminal 2 ; qu’il s’agisse de les orienter vers leur porte d’embarquement ou vers tel restaurant ou telle boutique. Désormais, les passagers du Terminal pourront compter sur "Josie Pepper", qui, de sa voix agréable, leur apportera une réponse immédiate, en les regardant droit dans les yeux.

Dans un premier temps, "Josie Pepper", qui s’exprime en anglais, attendra les passagers en haut de la rampe menant à la navette qui relie le terminal principal au bâtiment satellite. Cette phase de test permettra de voir si "Josie Pepper" est bien accepté par les passagers.

Le cerveau de "Josie Pepper" est pourvu d’un processeur haute performance, relié à un réseau sans fil local (WLAN), avec une connexion au cloud où les paroles sont traitées, interprétées et reliées aux données de l’aéroport. La particularité de ce système réside dans le fait que le robot n’énonce pas seulement des textes prédéfinis.

En effet, grâce à sa capacité d’apprentissage, le robot est en mesure de répondre individuellement à chaque question. Comme le cerveau humain, le système ne cesse de s’améliorer et est capable de combiner les questions avec les informations pertinentes, dans le but de fournir des réponses toujours plus précises.

"Pepper" a été développé par l’entreprise française SoftBank Robotics ; il est doté du système d’intelligence artificielle Watson, développé par IBM, qui repose sur la technologie de l’internet des objets (IoT). Le robot humanoïde "Pepper" a été baptisé « Josie » par le personnel de l’aéroport de Munich et de Lufthansa, à son arrivée à l’aéroport.

