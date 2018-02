Lufthansa Group présente ses résultats pour l'année 2017

Article publié le 1 février 2018 par David Dagouret

Nouveau record pour le groupe allemand avec 130 millions de passagers transportés en 2017.

En 2017, Lufthansa Group a établi un nouveau record, avec au total quelque 130 millions de passagers transportés. Les compagnies aériennes du groupe ont ainsi opéré l’année dernière, 1,1 million de vols, avec un taux de remplissage qui a atteint un niveau record, soit 80,9 %. Une croissance soutenue par les compagnies du groupe, lesquelles ont transporté 32,6 millions de passagers en 2017.

En décembre 2017, les compagnies aériennes de Lufthansa Group ont accueilli environ 9,3 millions de passagers, soit une augmentation de 19,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’offre de vol, mesurée en sièges-kilomètres disponibles a connu une hausse de 14,2 %, comparée à l’année précédente, tandis que le volume des ventes a progressé de 15,9 %. Le taux de remplissage a, quant à lui, augmenté de 1,1 % par rapport à décembre 2016, pour atteindre 78,9 %.

En glissement annuel, la capacité du fret a augmenté de 6,6 % et les ventes de 5,8 %, en revenu tonne kilomètre.

Globalement, en 2017, la capacité du fret a augmenté de 3,3 % par rapport à 2016. Parallèlement, les ventes ont augmenté de 7,4 %, entrainant une augmentation du taux de remplissage de 2,7 % par rapport à 2016.

Les compagnies de Lufthansa German Airlines, SWISS et Austrian Airlines ont transporté près de 7 millions de passagers en décembre 2017, soit 7,4 % de plus qu’en décembre 2016. Par rapport à l’année précédente, l’offre de vol, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, a connu une augmentation de 4,5 %, tandis que le volume de ventes affichait une croissance de 5,8 %, avec un taux de remplissage de 78,7 %, en progression de 1%. En 2017, les compagnies aériennes de Lufthansa Group ont transporté 97,4 millions de passagers, soit 6,8 % de plus qu’en 2016. Sur cette période, le taux de remplissage a augmenté de 2,1 %, pour s’établir à 81,1 %.

En décembre 2017, Lufthansa German Airlines a transporté 4,7 millions de passagers, soit une hausse de 7,3 % par rapport à décembre 2016. L’offre de vol, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, a augmenté de 4,2 %, avec une progression des ventes de 5,1 %. Le taux de remplissage a atteint 79,2 %, soit 0,7 % de plus que l'année précédente.

En 2017, Lufthansa German Airlines a transporté 66,2 millions de passagers, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2016, avec un taux de remplissage de 81,6 %, en augmentation de 2,5 %

Les compagnies de Lufthansa Group – Eurowings (y compris Germanwings) et Brussels Airlines – ont transporté environ 2,4 millions de passagers en décembre 2017, dont 2,1 millions sur les vols domestiques et moyen-courriers, et 251 000 sur les vols long-courriers. Ce qui représente une augmentation de 80,3 % par rapport à l'année précédente.

En décembre, la capacité a augmenté de 107,2 % par rapport à 2016, tandis que le volume des ventes progressait de 113 %, ce qui s'est traduit par une augmentation du taux de remplissage de 2,2 % qui a ainsi atteint 79,4 %.

Le nombre de sièges-kilomètres disponibles sur les vols domestiques et moyen-courriers a enregistré une hausse de 77,7 % tandis que le volume des ventes progressait de 90,1 %, ce qui a entraîné une hausse de 5 % du taux de remplissage qui a atteint 77 %, par rapport à décembre 2016.

Sur la même période, le taux de remplissage des vols long-courriers a diminué de 5,7 % pour s’établir à 82,7 %, à la suite d’une hausse du nombre de sièges-kilomètres disponibles de 170,1 % et d’une augmentation du volume des ventes de 152,8 %, par rapport à l’année précédente.

En 2017, les compagnies « point à point » ont transporté un total de 32,6 millions de passagers, soit 77 % de plus qu’en 2016. Le taux de remplissage a enregistré une hausse de 0,3 % par rapport 2016, pour atteindre 79,9 %.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet