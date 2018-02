Nouvelle identité visuelle pour Lufthansa

Article publié le 13 février 2018 par David Dagouret

La compagnie allemande a dévoilé, le 07 février, son nouveau design.

Lufthansa, la compagnie nationale allemande, a dévoilé le 07 février dernier, sa nouvelle identité visuelle devant de nombreux invités et collaborateurs durant des cérémonies qui se sont déroulés à Francfort et à Munich.



La nouvelle livrée a été officiellement présentée sur un Boeing 747-8 ainsi qu'un Airbus A321 de la compagnie. La nouvelle livrée est composée exclusivement de bleu foncé. L'emblème de Lufthansa, la grue, qui fête son 100ème anniversaire a été conservée mais elle a été épurée et elle a perdu sa couleur jaune pour devenir bleu.



Après la présentation de cette nouvelle identité visuelle, Les critiques vont déjà bon train, en effet de nombreuses personnes regrettent la perte de la couleur jaune sur cette nouvelle livrée. Lufthansa a déclaré que la couleur jaune resterait néanmoins présente sur les cartes d'embarquement, les comptoirs des aéroports mais également les nouveaux uniformes de l'équipages.



Le lancement de ce nouveeau design a également lancé le début d’une nouvelle campagne de communication intitulée #SayYesToTheWorld (dites oui au monde).

Le premier Airbus A321 arborant cette nouvelle livrée a déjà été déployé, le 08 février dernier sur l'aéroport de Paris Charles de Gaulle où il a été accueilli par le traditionnel "water salute" des pompiers de l'aéroport.





Carsten Spohr, Président du Bureau Exécutif de Deutsche Lufthansa AG a déclaré : "Lufthansa a évolué au fil des ans pour devenir une entreprise moderne qui connaît un vrai succès aujourd’hui. Des changements qui seront désormais visibles du public, au travers de notre nouveau design. La grue, emblème de la compagnie, a toujours été avec nous et demeurera la promesse de notre performance. Aujourd’hui, elle reste le symbole d’une grande qualité, d’un excellent service, de notre expertise, de notre sérieux et de notre esprit d’innovation, et elle continuera de porter haut ces valeurs."

