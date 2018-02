Ryanair lance un Strasbourg-Palma de Majorque

Article publié le 26 février 2018 par David Dagouret

La compagnie low-cost lance une nouvelle ligne Strasbourg-Palma de Majorque entre juin et août prochain.

Ryanair, la compagnie low-cost irlandaise, a annoncé aujourd'hui, qu'elle allait lancer une nouvelle ligne estivale entre Strasbourg et Palma de Majorque. La compagnie aérienne opérera cette ligne deux fois par semaine dès le mois de juin prochain jusqu'à août. La mise en vente des billets a été lancé dès aujourd'hui. Pour le lancement de cette ligne deux appareils rejoindront la base de Ryanait à Palma de Majorque.

Hélène Bégasse, responsable des ventes et du marketing de Ryanair pour la France, a déclaré : "Nous sommes heureux de lancer cette nouvelle ligne entre Strasbourg et Palma de Majorque avec un service de deux vols hebdomadaires dans le cadre de notre programme d’été 2018. Les clients français et les visiteurs peuvent profiter de tarifs encore plus bas et des dernières améliorations du programme Always Getting Better".

