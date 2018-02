Safran ouvre une nouvelle usine au Mexique

Article publié le 27 février 2018 par David Dagouret

Safran et Albany ont inauguré une troisième usine dédiée aux aubes en composites du moteur LEAP au Mexique.

Safran et Albany ont inauguré, le 21 février dernier, au Mexique une troisième usine commune dédiée à la fabrication des pièces en composites du moteur LEAP.

Ce troisième site conjoint de Safran et Albany, similaire et complémentaire à ceux de Rochester (Etats-Unis) et de Commercy (France) inaugurés en 2014, représente un investissement global d’environ 100 millions USD. Le site, qui a livré ses premières pièces en octobre 2017, réalise principalement les aubes en composites tissés 3D du moteur LEAP de CFM International. Dans la dynamique du programme LEAP, ce site produira également par la suite des aubages de redresseurs pour lesquels les investissements commenceront dès cette année, avec pour objectif de livrer la première pièce en janvier 2019.

La nouvelle usine commune Safran-Albany emploie actuellement près de 230 personnes, réparties sur une superficie de 31.000 m 2 . D’ici 2021, l’effectif global atteindra près de 600 personnes pour réaliser une production annuelle de plus de 20.000 aubes en composites et 31.000 aubages de redresseurs. Implanté sur le parc aéronautique de Querétaro, le nouveau site Safran-Albany bénéficie de la proximité des autres sites de Safran, parmi lesquels Safran Aircraft Engines Mexico, et le site industriel d’Albany-Cautitlan.

Safran et Albany travaillent en étroite collaboration depuis près de 20 ans. Ce partenariat industriel à forte valeur ajoutée a permis de concevoir la technologie composite 3D RTM utilisée pour la production des aubes et du carter de soufflante du moteur LEAP. Les matériaux composites 3D ont contribué significativement à la réduction de 15% de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 du LEAP par rapport aux moteurs de la génération précédente.

Philippe Petitcolin a déclaré : "Le choix de la ville de Querétaro pour cette nouvelle implantation a d’abord été guidé par l’excellent retour d’expérience acquis depuis l’implantation de notre première usine il y a plus de 10 ans. Cette localisation a ensuite été confortée par les relations de confiance et la vision que nous partageons avec les autorités locales et notre partenaire Albany sur le potentiel de développement de l’activité aéronautique au Mexique. La création d’emplois et la formation sont au cœur de ce nouveau projet, qui illustre également la stratégie de développement de Safran à l’international."

Joseph Morone, Président et directeur général d'Albany International Corp. a déclaré quant à lui : "Après la construction de trois usines en collaboration, Albany et Safran comprennent les enjeux d’un partenariat. Nous sommes ainsi conscients, plus que la majorité des entreprises implantées à Querétaro, que la culture de la collaboration atteint ici un des meilleurs standards mondiaux. C’est grâce à cette coopération et cette culture commune que l’usine a pu être inaugurée conformément au planning annoncé et qu’elle fabrique déjà des pièces en composites 3D RTM pour le programme LEAP."

Liens commerciaux