Transavia ouvre deux nouvelles lignes vers Djerba

Article publié le 28 février 2018 par David Dagouret

La compagnie française lance deux nouvelles lignes vers Djerba depuis Nantes et Lyon.

La compagnie low-cost française se développe vers la Tunisie en lancant deux nouvelles lignes vers Djerba au départ de Nantes et Lyon. La compagnie prévoit également d’augmenter son offre de 34 % sur ce marché à l’été 2018 (mars à octobre).

Ces ouvertures de lignes viennent compléter un panel de vols complet au départ des trois bases de Transavia (Paris, Lyon et Nantes) vers la Tunisie. En effet, la compagnie dessert Djerba, Tunis et Monastir depuis Paris et Lyon, ainsi que Djerba et Monastir depuis Nantes.

Afin de proposer un choix toujours plus large à ses passagers, la compagnie a également renforcé son programme de vols depuis Orly, avec 3 vols supplémentaires pour Djerba et Tunis. La compagnie propose ainsi 10 vols par semaine vers ces deux métropoles tunisiennes au départ de la capitale.

Hervé Kozar, Directeur Général Adjoint Commercial de Transavia France a déclaré : "A travers ces ouvertures de lignes qui traduisent l’engouement de nos clients pour la Tunisie, nous poursuivons notre stratégie de développement de l’offre au départ de nos bases régionales de Nantes et Lyon."

Depuis Lyon, Transavia proposera deux vols par semaine vers Djerba dès le 08 avril prochain. Depuis Nantes, Transavia proposera également deux vols par semaine dès le 9 juin 2018.

Liens commerciaux

Réagissez ! Cliquez ici pour ajouter une réaction à cette actualité

Sur le même sujet