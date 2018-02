Un groupe hôtelier achète des ATR

Article publié le 7 février 2018 par David Dagouret

Berjaya Hotels & Resorts achète des ATR 42-500.

Berjaya Hotels & Resorts va faire l’acquisition de deux avions ATR 42-500 d’occasion, que le groupe hôtelier prévoit d’utiliser pour lancer des services aériens vers l’île de Redang en Malaisie, où sont situés deux de ses établissements.

Les deux ATR 42-500 seront réaménagés pour que le nouvel intérieur compte 36 sièges passagers, et ils auront une livrée personnalisée ornée d'une tortue de mer. Les établissements du groupe, Taaras Beach & Spa et celui de l’île de Redang, soutiennent la protection des tortues de mer sur l’île. Le groupe hôtelier a pour objectif de lancer ces services aériens reliant l’île de Redang à l’aéroport de Subang à Kuala Lumpur en juin. Berjaya Hotels & Resorts sera propriétaire des deux ATR 42-500, mais les avions seront exploités par sa société-sœur Berjaya Air.

Berjaya Air étudiera plus tard la possibilité de lancer des services reliant l’île de Redang à Singapour, car les services aériens de Kuala Lumpur Subang et Singapour à destination de Redang contribueront au développement du tourisme sur l’île. Le groupe hôtelier ayant ses propres appareils, il peut répondre à la fois aux besoins du marché des voyageurs indépendants « FIT » (Free Independent Traveler) et des « MICE » (séminaires, conventions-congrès, incentives et événementiel). Berjaya Hotels & Resorts prévoit de séduire les voyageurs et organisateurs d’événements en proposant des forfaits qui comprennent à la fois les vols et l’hébergement. Pour attirer les touristes internationaux, Berjaya promeut Redang comme une extension de Kuala Lumpur et de Singapour, afin de promouvoir cette destination. Les touristes internationaux peuvent se rendre en ville en avion et y passer quelques nuits avant de partir pour les belles îles au large de la côte de la péninsule malaisienne.

Le PDG de Berjaya Hotels & Resorts, Hanley Chew a déclaré : "Nous avons choisi l’ATR 42, parce que sa taille correspond à nos besoins et qu’il peut décoller et atterrir sur des pistes courtes. La piste de l’aéroport de l’île de Redang ne mesure que 1 100 mètres de long, la capacité d'atterrissage sur des pistes courtes de l’ATR 42 est donc primordiale. Notre choix s'est également porté sur l'ATR 42, car ce type d’appareil dispose d’une excellente assistance en Malaisie et dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique, en termes de pièces détachées, de contrats de maintenance et de programmes de formation."

Christian Scherer, Président Exécutif d’ATR a déclaré : "Sur le marché malaisien et ailleurs en Asie-Pacifique, force est de constater que les gouvernements souhaitent développer leur industrie touristique et l'activité économique dans son ensemble, mais ils sont notamment entravés par le manque de connectivité aérienne. ATR est la solution pour améliorer la connectivité aérienne de la région."

