Un nouveau directeur à l'aéroport d'Orly

Article publié le 27 février 2018 par David Dagouret

Le groupe ADP a nommé un nouveau directeur de l'aéroport de Paris-Orly.

Le 22 février dernier le groupe ADP a annoncé la nomination d'un nouveau directeur de l'aéroport d'Orly en la personne de M Régis LACOTE. Régis Lacote a 45 ans, il est diplômé de l'ESIEE et de l'ENAC. Il occupait la fonction de Directeur des aires aéronautiques de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle depuis 2012. Il a débuté sa carrière en 1998 en tant que Responsable du PC Exploitation et Responsable Sûreté de l'aéroport de la Réunion "Roland Garros". Il a ensuite occupé différentes fonctions au sein du Groupe ADP : Responsable du service d'assistance en escale de Paris-Charles de Gaulle (2005-2008), Responsable du pôle exploitation des Terminaux 2 E/F/G et de la gare TGV (2008-2010), Directeur des opérations aéroportuaires de Paris-Orly (2010-2011), puis Responsable du domaine aviation exploitation de la Direction des aires aéronautiques de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (2011-2012).

