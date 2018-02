XL Airways met des vols en correspondance à Paris CDG

Article publié le 6 février 2018 par David Dagouret

La compagnie française proposera dès le 1er mai 2018 des vols en correspondance entre Tel Aviv et New York.

XL Airways proposera désormais à ses passagers de réserver plusieurs vols sur un même billet d’avion, avec un arrêt intermédiaire à sa base de Paris-Charles de Gaulle. La tarification sera adaptée et les bagages seront enregistrés jusqu’à la destination finale, permettant une correspondance courte au terminal 2A.



C’est naturellement New York, destination numéro un de la compagnie, qui aura la primeur de cette disposition en étant connectée à Tel Aviv. Desservie à l’année depuis avril 2017, la capitale économique et culturelle israélienne verra dans le même temps son programme renforcé avec jusqu’à 5 vols hebdomadaires. Les horaires ont été adaptés pour permettre une correspondance en moins de deux heures, avec changement d’avion. Les autres escales nord-américaines de la compagnie, Miami, Los Angeles et San Francisco bénéficieront également de ce nouveau dispositif dès la reprise des vols, en juin prochain.



Pour s’imposer sur ce nouveau créneau, XL Airways pourra compter sur ses tarifs particulièrement attractifs, avec des aller/retour à partir de 635 USD, bagage de 20 kg compris. L’ensemble des vols de la compagnie étant assurés en Airbus A330 gros porteurs, les passagers bénéficieront d’un service long-courrier pendant toute la durée de leur voyage, avec un repas chaud sur chaque vol et l’accès au système de divertissement sans fil XL Cloud.



Enfin, les passagers qui le désireront pourront effectuer gratuitement un arrêt à Paris, à l’aller, au retour ou les deux, dans la limite de 5 jours sur place.



A terme, XL Airways pourrait étendre ce dispositif à l’ensemble de son réseau. Sa position à Paris-Charles de Gaulle sera alors un atout supplémentaire, notamment pour les liaisons vers les Antilles, que la compagnie est l’une des seules à pouvoir proposer sans changement d’aéroport à Paris.

