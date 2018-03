Aegean Airlines publie ses résultats 2017

Article publié le 17 mars 2018 par David Dagouret

La compagnie grecque a transporté 13,2 millions de passagers en 2017.

Aegean a annoncé ses résultats pour l’année fiscale 2017, avec une augmentation de 11% de son chiffre d’affaires consolidé à 1 127,6 M€. La bonne performance des routes internationales a renforcé l’EBITDA consolidé (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) qui s’établit à 120 M€, en progression de 56% par rapport à l’année précédente. Le revenu avant impôt atteint 85,8 M€, en hausse de 66% par rapport à 2016. Le bénéfice net après impôt, quant à lui, augmente de 87% pour atteindre 60,4 M€.

La compagnie a transporté 13,2 millions de passagers, en progression de 6% par rapport à 2016. Le réseau international continue de soutenir la hausse du trafic avec 7,3 millions de passagers transportés, soit +9% par rapport à 2016. Pour mémoire, en 2013, année de l’acquisition d’Olympic Air, le trafic international cumulé d’AEGEAN et d’Olympic Air était de seulement 4,3 millions de passagers.

Malgré l’accroissement de la concurrence, le trafic domestique a augmenté de 3% pour atteindre un total de 5,9 millions de passagers ; les correspondances via Athènes pour rallier les îles grecques et les offres tarifaires ayant permis de stimuler la demande.

La hausse du trafic et l’amélioration de la rentabilité opérationnelle sont largement dues à une gestion efficace du réseau, entrainant des coefficients de remplissage plus élevés. En effet, le programme global de vols n’a pas évolué sur cette période. Le coefficient de remplissage moyen est notamment passé de 77,4% à 83,2%, en dépit de la forte saisonnalité de la demande.

Le cashflow d’exploitation a doublé, passant de 59,7 M€ en 2016 à 120 M€, avec un flux de trésorerie atteignant 307,4 M€ à fin 2017. En 2017, la compagnie a soldé la dernière tranche de la rétribution liée à l’acquisition d’Olympic Air.

L’accroissement de la demande vers la Grèce, ainsi que la maturité des opérations internationales d’AEGEAN, ont permis de contrebalancer la perte significative des subventions liées aux obligations de service public, qui ont pris fin en octobre 2016.

Dimitris Gerogiannis, CEO d’AEGEAN, a déclaré : "En 2017, la croissance de notre activité passagers et l’amélioration de nos résultats opérationnels ont été portés par une meilleure perception et reconnaissance de notre qualité de service sur nos marchés principaux, ainsi qu’une croissance de la demande de voyages à destination de la Grèce. Les études réalisées notamment par Skytrax, Condé Nast Traveler et Airlineratings.com nous classent parmi les meilleures compagnies aériennes en termes de service. Cette reconnaissance atteste de la qualité et des efforts de nos équipes. Nos employés sont un atout essentiel pour assurer notre développement futur. Compte tenu de la saisonnalité de la demande pour la Grèce et d’un environnement de plus en plus concurrentiel, le fait d’atteindre un coefficient de remplissage moyen de 83% illustre la pertinence de notre réseau et l’efficacité de notre gestion des recettes. 2018 a démarré de façon très positive avec des coefficients de remplissage plus élevés et des liaisons supplémentaires qui ont été maintenues cet hiver. Cependant, le taux d’utilisation de notre flotte en hiver reste bas. L’extension de la saison touristique à travers des politiques appropriées et des nouveaux produits, ainsi que l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs grecs, sont des éléments cruciaux qui pourraient nous permettre de réduire les pertes opérationnelles sur la saison hiver. Nous poursuivons notre progression cette année avec le lancement de 18 nouvelles destinations et l’ajout de 700 000 sièges, ainsi que des investissements dans le développement de nos produits et services."





