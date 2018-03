Aegean annonce une commande de 42 Airbus

Article publié le 28 mars 2018 par David Dagouret

La commande est évaluée à 5 milliards de dollars.

Aegean Airlines annonce la finalisation du processus d'appel d'offres et la signature prochaine d'un protocole d'accord avec Airbus pour la commande de 42 appareils nouvelle génération de la famille A320neo.

L'investissement est évalué à 5 milliards de USD, prix catalogue, ce qui constitue le plus important investissement privé en Grèce. Ce nouvel appareil permettra à la compagnie de proposer de nouveaux services à ses passagers et, grâce à la plus longue portée de l’A320neo, des opportunités d’expansion vers de nouvelles destinations et de nouveaux marchés. Parallèlement, le renouvellement de la flotte améliorera considérablement la compétitivité de la compagnie grâce à des économies substantielles sur les coûts d'exploitation.

L’accord comprend la commande ferme de 30 appareils de la famille Airbus A320neo (Α320neo & A321neo) ainsi qu’une option sur 12 avions supplémentaires. La commande comprend au moins 10 A321neo, le plus grand appareil, offrant la possibilité de convertir des A320neo en A321neo si nécessaire.

M. Eric Schulz, Directeur Commercial d'Airbus, a déclaré : "Nous sommes ravis qu'Aegean ait choisi notre best-seller parmi les monocouloirs que nous produisons, devenant ainsi un nouvel opérateur de ce type d’appareil. La commodité, les coûts d'exploitation plus bas, la plus longue autonomie et la cabine plus spacieuse de l’A320neo en font le meilleur choix pour des compagnies aériennes en pleine croissance telles qu’Aegean."

M. Dimitrios Gerogiannis, CEO d'Aegean, a déclaré : "Nous avons travaillé avec diligence pendant plus de 12 mois, au sein des différentes équipes d'AEGEAN pour structurer et évaluer les propositions des deux candidats, avant de sélectionner Airbus. Notre objectif était d'optimiser les conditions de support technique mais aussi de définir une nouvelle conception de l'exploitation future de l'avion. À bord, la technologie est excellente mais plusieurs transporteurs disposent aujourd’hui d’un équipement similaire, ce n’est plus un avantage concurrentiel. Ce qui nous distingue ce sont les compétences, l’éthique et le sens du service de notre personnel. C’est grâce à eux que nous nous différencions et que nous excellons !"





