Aigle Azur mise sur le long-courrier

La compagnie française lancera des vols vers Pékin et Sao Paulo en Airbus A330.

Aigle Azur a annoncé, hier, le lancement officiel de ses vols long-courrier dès l'été prochain. La première destination long-courrier sera donc lancé dès le 21 juin prochain vers Pékin. Une liaison qui sera desservie par la compagnie française depuis Paris-Orly à raison de 3 fréquences par semaine. La seconde liaison long-courrier sera quant à elle, lancée le 05 juillet prochain vers l'aéroport de Sao Paulo au Brésil. Cette destination sera également effectuée à raison de 3 vols hebdomadaires puis passera à 5 aller-retour par semaine dès le mois de septembre 2018.

Ces deux destinations seront desservies toute l'année. Comme annoncé depuis longtemps, Aigle Azur opérera ses liaisons long-courrier à l'aide de deux Airbus A330-200 qui devraient être livrés à partir de la mi-avril. Les nouveaux Airbus A330 seront configurés en deux classes, une classe affaire et une classe économique.

Avec l'annonce de ses vol long-courrier, Aigle Azur a également présenté sa nouvelle identité visuelle et identiqué une montée en gamme de ses classes avec notamment une classe affaire doté de sièges-lits inclinables à 180°.

Aigle Azur s'est également inscrit dans une logique de rapprochement avec des transporteurs aériens français et internationaux.

En effet, la compagnie française a annoncé son partenariat avec Azul Brazilian Airlines pour proposer une large offre entre la France et le Brésil. L'aéroport de Sao Paulo-Campinas, là où se posera Aigle Azur en juillet prochain, est le principal hub d'Azul en amérique du sud.

La compagnie a également annoncé avoir officialisé, le 19 mars dernier, un partenariat de très grande envergure entre Aigle Azur et TAP portugal, qui porte d’abord sur la mise en œuvre d’un accord de partage de codes sur les vols TAP Portugal et Aigle Azur entre la France et le Portugal, mais aussi sur une collaboration commerciale étendue, un accord industriel lié à la maintenance aéronautique, à diverses synergies opérationnelles dans les deux pays des deux groupes (France et Portugal), ainsi qu’à la mise en commun d’infrastructures de centre d’appels à Lisbonne.

Aigle Azur a annoncé également, le lancement d’un nouveau partenariat commercial et stratégique avec Air Caraïbes. Ce partenariat et ce nouvel accord de partage de codes qui en découle vont se traduire par un rapprochement progressif des réseaux européen et méditerranéen d’Aigle Azur avec celui d’Air Caraïbes.

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur, a déclaré : "Depuis mon arrivée, nous avons travaillé avec les actionnaires et avec toutes les équipes, que je tiens à remercier ici, à l’élaboration de ce virage ô combien ambitieux. Le développement sans précédent annoncé ce jour reflète ce que j’ai souhaité mettre en œuvre dès le premier jour : faire que la culture entrepreneuriale qui m’est chère s’inscrive dans le chemin tracé depuis plus de 70 ans, dans le réel esprit pionnier d’Aigle Azur. Tout en respectant les engagements envers nos marchés historiques, nous sommes déterminés à conquérir de nouveaux horizons et de nouveaux segments de clientèle. Je suis particulièrement résolu à positionner Aigle Azur dans une logique de rapprochement global, avec un rôle de fédératrice lui permettant de peser davantage, tant au plan national que régional ou international. Nous sommes une vraie maison d’aviateurs, et toute notre compagnie est impliquée dans cette nouvelle aventure. J’en suis aussi fier qu’heureux. Tous ensemble, nous réinventons Aigle Azur, et nous allons continuer."

