Air Caraïbes modernise la cabine de ses Airbus A330

D'ici l'été 2018, les cabines des Airbus A330 de la compagnie française, seront modernisées.

Air Caraïbes a annoncé qu'elle avait engagé la modernisation des cabines de l'ensemble des cabines de ses Airbus A330. Cette modernisation sera effective avant le début de l'été 2018. Trois appareils ont déjà été refaits à neuf, il s'agit de trois Airbus A330-300 (F-OONE, F-HPTP et F-GOTO), il reste deux appareils à rénover l'Airbus A330-300 immatriculé F-ORLY et l'Airbus A330-200 immatriculé F-OFDF.

Pour ses cabines, Air Caraïbes a fait appel à la société allemande Zim, reconnue pour la qualité et l'ergonomie de ses assises et qui équipe déjà des compagnies européennes ou asiatiques de renom.

En classes Soleil et Caraïbes, les nouveaux sièges seront désormais en cuir, avec des renforcements au niveau des lombaires et sous les genoux pour un plus grand confort.

A bord de ces deux classes, les passagers profiteront des meilleurs systèmes de divertissements du marché, avec des écrans ultra-larges et désormais tactiles. Ils pourront également utiliser en toute sérénité leurs propres appareils (ordinateur, tablette, smartphone) grâce aux nouvelles prises - électriques, USB et audio - dont sont équipés tous les nouveaux sièges.

La classe Caraïbes a été re-configurée avec 7 sièges de front, aux assises élargies (45 cm). L'ensemble des sièges seront désormais équipés de repose-pieds ainsi qu'un repose-jambes complémentaire sur la 1ère rangée. Avec son écran tactile et inclinable de 30 cm.

Air Caraïbes a fait le choix des deux sociétés françaises Sabena Technics et Stélia pour fournir et installer les sièges de la classe Madras. L'espacement entre les sièges sera de 155 cm. Les écrans de divertissements de 38 cm sont désormais tactiles et les passagers disposeront également de télécommandes.

