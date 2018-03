Airbus et Heathrow célèbrent le 10ème anniversaire du premier vol de l'A380 à destination de Londres

Article publié le 20 mars 2018 par David Dagouret

Le 18 mars 2008, un Airbus A380 de Singapore Airlines arrivait à Londres Heathrow.

Airbus et l'Aéroport de Heathrow fêtent le 10ème anniversaire des opérations de l'A380 au départ et à l'arrivée de cet aéroport. Tout a commencé le 18 mars 2008 avec l'arrivée du tout premier vol de l'A380 de Singapore Airlines, SQ308, en provenance de l'aéroport Changi de Singapour, qui a fait d'Heathrow l'un des premiers aéroports à accueillir cet avion emblématique à double pont.

Heathrow est aujourd'hui l'aéroport le plus fréquenté par l'A380 en termes de nombre d'opérateurs A380, avec neuf compagnies aériennes assurant quelque 50 vols A380 quotidiens vers 13 destinations dans le monde. Heathrow accueille 78 millions de passagers par an, dont 10 pour cent voyagent à bord d'un A380.

Simon Eastburn, Director of Airline Business Development à Heathrow a déclaré : "Nous sommes très heureux de constater que neuf de nos compagnies aériennes ont accueilli l'Airbus A380 au cours des dix dernières années. Dix ans après son premier vol, cet appareil innovant nous a permis de réduire le bruit et d'assurer une plus grande efficience tout en répondant à la demande continue des passagers pour les vols longue distance. L'A380 est l'un des appareils préférés de nombreux passagers, et nous sommes impatients de célébrer cet événement avec eux."





