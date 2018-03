ATR participe à un projet d'optimisation de la navigation par satellite

Article publié le 11 mars 2018 par David Dagouret

Un récepteur GNSS spécialement conçu pour ce projet sera testé sur un ATR.

ATR, participe au projet EDG²E (Equipment for Dual frequency Galileo, GPS and EGNOS). Au cours des quatre prochaines années, cette initiative aura pour objectif de concevoir un récepteur double fréquence multi-constellations permettant d’améliorer la navigation par satellite. EDG²E est un projet piloté par Thales, dans le cadre d'un consortium qui bénéficie également des compétences d'ATR et de Thales Alenia Space. AKKA, Dassault et la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) participeront également à ce projet en tant que sous-traitants.

De type GNSS (système mondial de navigation par satellite), ce récepteur constitue la pierre angulaire de la navigation aérienne. Le système traite les signaux transmis par les constellations de satellites et par le système de renforcement satellitaire (SBAS) afin de déterminer de façon précise la position de l'appareil, son altitude et sa vitesse. Le prototype de récepteur conçu sous les auspices du projet EDG²E utilisera les signaux des systèmes de positionnement américain GPS et européen Galileo, ainsi que ceux du système SBAS multi-constellations EGNOS. Le projet a pour objectif de mettre au point un prototype de démonstration d'ici 2021. Les performances du prototype de récepteur seront évaluées au cours d'une campagne d'essais en vol qu'ATR effectuera à l'aide d'un des appareils d'essais du constructeur.

Initié par l'Agence du GNSS européen (GSA), le projet EDG²E vise à soutenir le lancement de la constellation de satellites Galileo, conçue dans le but de devenir l'alternative européenne au GPS américain. La participation d'ATR à ce projet de Recherche et technologie (R&T) s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus large à se préparer pour l'avenir. En orientant la R&T sur les sujets techniques et les solutions qui sont spécifiques au transport aérien régional, ATR vise à améliorer de façon continue la conception technique de ses produits.

Alessandro Amendola, Directeur Ingénierie chez ATR, a déclaré : "En tant qu'appareil de transport régional le plus moderne du marché, l'ATR est parfaitement indiqué pour participer à ce projet particulièrement innovant de l'UE. Nous sommes très fiers de contribuer à l'élaboration d'un nouveau système qui améliorera de façon significative les capacités de navigation des appareils de demain".

Philippe Benquet, Vice-président R&T des activités Avionique de Thales, a déclaré : "En menant le projet EDG²E, aux côtés d’ATR, Thales occupe une place privilégiée dans le développement de récepteurs nouvelle génération qui équiperont les futurs avions d'ici 2025, rendant la navigation plus précise et donc plus sûre en prévision de l'augmentation du trafic aérien."

Homologué pour une utilisation dans le transport aérien depuis février 2011, le système EGNOS complète de façon très efficace le GPS américain, afin de fournir de meilleures performances et ainsi d'améliorer les capacités d'approche des appareils. Baptisée EGNOS V3, la nouvelle génération d'EGNOS améliorera encore les performances en complétant les constellations de navigation par satellite Galileo (Europe) et GPS (États-Unis).

À la fin du projet EDG²E, une nouvelle référence en matière de récepteur GPS, Galileo et SBAS sera née, et le premier récepteur SBAS double fréquence (GPS et Galileo) du secteur aéronautique sera prêt pour le développement final. Les récepteurs conçus dans le cadre de l'initiative EDG²E permettront des opérations plus sûres non seulement dans le secteur du transport aérien mais aussi dans d'autres applications critiques pour la sécurité telles que le transport ferroviaire.

